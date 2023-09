Kuchta po výhře nad Libercem: Odchodu jsem se nebránil, teď už se ale soustředím jen na Spartu

Sparťanský fotbalista Jan Kuchta (26) připustil, že o něj v minulých dnech usiloval nejen dánský Midtjylland, ale i další kluby. Reprezentační útočník by se přestupu nebránil, ale po schůzce s vedením Pražanů na Letné zůstává. Kuchta to řekl na tiskové konferenci po vítězství 2:0 v utkání 7. kola první ligy v Liberci.

Kuchta na konci srpna dvakrát chyběl v základní sestavě a doma proti Karviné zůstal jen na lavičce. "Po zápase s Karvinou jsem se sešel s nejužším vedením Sparty. Měli jsme schůzku a některé věci jsme si řekli. Nebyl to jen Midtjylland, ale i jiné mančafty. Ale rozhodnutí klubu respektuju," řekl Kuchta.

Sparta po předchozím hostování z Lokomotivu Moskva v květnu získala českého reprezentanta na přestup a podepsala s ním víceletou smlouvu. Vedení zřejmě Kuchtu nyní odmítlo uvolnit.

"Nějakým způsobem jsme se domluvili. Mám tady smlouvu a pokračuju. Chci, aby moje výkony byly na takové úrovni, abych vzbudil zájem dalších klubů, nebo abychom se třeba domluvili v zimě s těmi, které o mě měly zájem. Pro mě je teď primární, abychom sbírali body. Abych pomohl mančaftu góly, nebo asistencemi. To jediné mám teď v hlavě," doplnil Kuchta.

Přestupu se nebránil

O nabídky měl zájem. "Já jsem se tomu vůbec nebránil, ale víc to nemá cenu komentovat. Přestupy do hlavních lig jsou už uzavřené. Pro mě se způsob toho, jak bych měl hrát, nemění. Jsem připraven pomoci Spartě," řekl Kuchta.

Byl rád, že Letenští po čtvrtečním vítězství 4:1 nad Dinamem Záhřeb a postupu do skupiny Evropské ligy zvládli náročný zápas v Liberci a před reprezentační pauzou se udrželi v čele tabulky nejvyšší soutěže. Dvěma góly zařídil Pražanům tři body střídající Lukáš Haraslín.

"Měli jsme přizpůsobený program, hodně času jsme strávili v regenerační lince. To nám pomohlo. Ze začátku jsme se pomalu rozhýbávali, ale to je v tomhle programu normální. Vzali jsme to za správný konec a získali tři důležité body," uvedl Kuchta.

"První poločas od nás nebyl moc dobrý, hráli jsme pomalu a ne přímočaře. Druhá půle byla opak a přineslo to ovoce. Stupňovali jsme tempo, gradovalo to příchodem Lukáše (Haraslína), což nám pomohlo," doplnil bývalý liberecký útočník.

