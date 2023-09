Plzeň smetla z cesty dalšího soupeře a vyhrála počtvrté v řadě, Sigma se posunula na třetí místo

Fotbalisté Viktorie Plzeň potvrdili rostoucí výkonnostní trend, když v sedmém kole FORTUNA:LIGY porazili Bohemians 2:0, a připsali si tak devátou soutěžní výhru v řadě. Západočeši vstoupili do utkání sebevědomě, což brzy přetavili v úvodní gól z kopačky Rafia Durosinmiho (20). Ačkoliv se poté Klokani dostali do několika šancí, ještě před pauzou prohrávali o dvě branky, když se prosadil brazilský záložník Cadu (26). Skvělý vstup do sezony potvrdila Olomouc, která otočila zápas v Hradci Králové a vyhrála 3:1.

Úvodní herní převahu přetavili Západočeši ve vedoucí trefu již v deváté minutě, když Durosinmi překonal hostující obranu a po kličce Michalovi Reichlovi dopravil míč bez problémů do sítě. Krátce po konci úvodní čtvrthodiny mohlo být vyrovnáno, hlavičku Lukáše Hůlky z nebezpečné pozice ale Jindřich Staněk reflexivně zneškodnil.

Aktivní viktoriáni si příležitost k navýšení vedení vytvořili ve 31. minutě, Erik Jirka ale po skvělé průnikové přihrávce Durosinmiho vystřelit nedokázal. O chvíli později již Západočeši zakončili, ránu Pavla Buchy z hranice vápna vytěsnil Reichl konečky prstů na roh. Nevyužitých možností mohli domácí litovat ve 38. minutě, kdy se tečovaný projektil Matěje Hybše zastavil až o tyč. I přesto se skóre ještě do přestávky měnilo, když vedení Plzně navýšil tečovanou ranou do horního růžku Cadu.

Statistiky utkání. Livesport

Klokani tempo hry v úvodu druhé půle vyrovnali a v 55. minutě nebezpečně zahrozili, hlavička osamoceného Martina Dostála ale volný prostor na zadní tyči nenašla. Stejně tomu bylo i na druhé straně v případě rány střídajícího Jana Klimenta, jenž po pár vteřinách pobytu na hřišti vypálil z hranice vápna těsně vedle.

Diváci v Doosan Areně čekali na další příležitost do 70. minuty, kdy se kolem jednoho z bránících hráčů prosmýkl Pavel Šulc a milimetrovým pasem vybídl ke skórování osamoceného Klimenta. Plzeňský útočník ale volného prostoru ve vápně nevyužil a zamířil vysoko nad. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka mohli v závěru po zaváhání Hybše ještě jednou udeřit, Tomáše Chorého ale ve stoprocentní šanci vychytal skvělý Reichl.

K radosti domácích fanoušků předváděná hra hostů zpočátku nebyla v souladu s jejich tabulkovým postavením, právě Hradec totiž udával tempo. A byl to Krejčí, který otevřel ve 12. minutě skóre utkání. Daniel Horák vyslal střílený centr a sparťanskému odchovanci stačila lehká teč, aby prudký míč usměrnil k šibenici. Ve 24. minutě si ve vápně stáhnul balon k sobě Daniel Vašulín, následnou střelu z úrovně penalty však Matúš Macík hbitě vytěsnil.

Olomoučtí si proti organizované hře Votroků nevěděli rady, až ve 39. minutě si pohledně udělal prostor ke střele Lukáš Juliš, bránu ale minul. Gólu se Hanáci přece jen dočkali, z nádherné průnikovky Martina Pospíšila totiž vzešel lob Zmrzlého přes ukvapeného brankáře Votroků.

Statistiky zápasu. Livesport

Juraj Chvátal zkraje druhého dějství vybojoval vysokým napadáním míč, navedl si jej na střelu a s následnou plavající dělovkou měl Pavol Bajza plné ruce práce. Více ze hry měli poté hosté, větší šance v jejich režii ovšem k vidění nebyly. Kouč Jozef Weber si změn poměrů na hřišti byl vědom a v 70. minutě střídal, díky čemuž se na hřiště dostal i 20letý Petr Juliš. Ten tak poprvé v první lize nastoupil proti svému bratrovi.

Když už se váhy vyrovnávaly, udeřili podruhé Hanáci a otočili utkání. Domácí otevřeli střed hřiště, čímž umožnili hráčům Sigmy svižnou narážečku. Na jejím konci byl Vodháněl a po vtrhnutí do vápna mu k radosti stačilo již jen umístěné zakončení, při němž se nemýlil. Pojišťující trefu do prázdné brány dal Lukáš Juliš, do útoku vyběhnuvší brankář se neměl šanci vrátit.

Tabulka FORTUNA:LIGY