Můj nejhezčí gól v české lize, hlásí Cadu po Bohemians. Na šanci v Plzni jsem si musel počkat

Cadu (vlevo) se raduje z gólu do sítě Bohemians.

Brazilský fotbalista Cadu (26) označil gól, kterým pomohl Plzni k výhře 2:0 nad Bohemians 1905 v sedmém ligovém kole, za svou nejhezčí trefu v české nejvyšší soutěži. Krajní hráč má radost ze současné formy, na tiskové konferenci prohlásil, že tvrdě pracoval na tom, aby ve Viktorii dostal šanci.

Cadu v poslední minutě prvního poločasu zvýšil na 2:0 pro domácí střelou zpoza šestnáctky do horního růžku, kterou mírně tečoval hostující Adam Kadlec. "Byl to můj nejhezčí gól v české lize. Měl jsem trošku štěstí, protože míč tečoval protihráč. Ale hodně tohle trénuju a mám velkou radost, že mi to vyšlo," řekl novinářům Cadu, jenž v tuzemské nejvyšší soutěži dosud skóroval sedmnáctkrát.

Ve Viktorii se z něj stal klíčový hráč, v posledních čtyřech soutěžních zápasech si připsal dvě branky a čtyři asistence. "Je to samozřejmě moje nejlepší období v Plzni. Jsem moc šťastný za fanoušky i za všechny v klubu. Hodně tvrdě jsem pracoval, abych dostal tuhle šanci a jsem rád, že přišla," prohlásil bývalý hráč Pardubic nebo Ostravy.

Známkování hráčů. Livesport

Před sezonou chtěl do Baníku

Plzeňský trenér Miroslav Koubek přiznal, že Cadu před sezonou v Plzni nebyl spokojený a chtěl se vrátit do Baníku Ostrava, kde hostoval v minulém ročníku. "Když jsem v létě přišel, tak mi říkal, že tu nechce být, že tady nehrál a v Ostravě že ho mají rádi, hraje tam pravidelně a manželce se tam líbí. Já mu po dvou třech trénincích řekl: 'Kamaráde, tebe nikam nepustím'. A to se stalo," uvedl Koubek.

"Máme z něj radost. Stává se takovým atraktivním, v některých momentech i rozdílovým hráčem. Mimořádná technika, schopnost jeden na jednoho, to se lidem líbí. Pokud je ještě produktivní a jsou tam čísla, tak tím lépe," přidal dvaasedmdesátiletý kouč, jehož svěřenci dnes vyhráli deváté soutěžní utkání po sobě.

Cadu je podle svých slov v Plzni maximálně spokojený. "Žiju přítomností. Jsem šťastný, že jsem tady a soustředím se pouze na Viktorii," upozornil rodák ze Salvadoru. "Máme tu skvělou partu, držíme spolu a máme stejný cíl, kterým je hrát co nejlépe v domácí soutěži i Evropské konferenční lize," dodal Cadu.

Přehled zápasu Plzeň – Bohemians 2:0