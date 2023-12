Lerch netuší, zda bude v Budějovicích pokračovat: Od vedení nemáme žádné informace

Dočasný českobudějovický trenér Jiří Lerch po remíze 0:0 v 19. kole FORTUNA:LIGY v Ďolíčku uvedl, že trenéři ani hráči Dynama nemají od vedení žádné informace o posledních změnách v klubu ani o případné změně majitele. Bývalý záložník ocenil, že se jeho svěřenci po sedmi porážkách v nejvyšší soutěži a konci trenéra Tomáše Zápotočného psychicky zvedli a zakončili podzim bodovým ziskem. Dovede si představit, že by s kolegou Jiřím Kladrubským pokračovali u týmu i na jaře, situace je ale podle něj nyní nejasná a bude se teprve řešit.

V Českých Budějovicích skončil na konci listopadu Marek Nikl a ve čtvrtek i druhý z dvojice trenérů Zápotočný. Na odchodu z klubu je i sportovní manažer Jan Podroužek, což by mohlo souviset s případnou změnou majitele. "Mám stejné informace jako vy, pouze z médií. Nevím, co se děje ve vedení ani v jaké je to fázi. Do kabiny k hráčům a trenérům se žádné informace zatím nedostaly," řekl Lerch novinářům.

"Poslední věci se udály teprve ve středu po zápase, kdy podal rezignaci Tomáš. Pak jsem se dozvěděl, že skončil i Honza Podroužek. To bylo všechno z tisku, vedení s námi o tom nemluvilo, protože samo cítilo, že se potřebujeme připravit na poslední zápas," dodal.

Pozápasový rozhovor s Jiřím Lerchem. O2 TV Sport

Klub vlastní od roku 2021 právník Vladimír Koubek, během jehož působení došlo ve vedení k velkým změnám. Dynamo "válčí" s některými vlastními fanoušky, jimž pro poslední domácí zápas s Hradcem Králové (0:2) uzavřelo sektor vyhrazený pro domácí "kotel" jako trest za vhozené dýmovnice při utkání v Plzni. Dnes v Ďolíčku příznivci jihočeského celku, kterých se sešlo v sektoru hostů přesně 24, vyvěsili transparent "Koubek = hrobník Dynama".

"Teď se o nás hodně píše, v kabině se o tom ale nebavíme, to by asi nedělalo dobrotu. My i hráči se musíme oprostit od toho, co se děje venku. I když mně to hlásí manželka a musím říct, že se u toho někdy bavím, ironicky. Spoustu věcí je trochu jinak, než jak se píše," podotkl Lerch.

Jihočeši proti Bohemians ukončili čekání na ligový bod, které trvalo sedm kol. Přesto přezimují na posledním místě tabulky o tři body za Zlínem. "Někdy stačí týmu nějaký impuls, který možná nastal tím, že Tomáš Zápotočný podal rezignaci. Hráči byli po středeční porážce psychicky složení, snažili jsme se jim vtlouct do hlavy, že na to musí zapomenout," uvedl Lerch.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

"Zapracovali jsme i na organizaci hry. Z vlastní zkušenosti vím, že když je hráč psychicky na dně, tak není schopen si ani přihrát, ani přemýšlet o průběhu zápasu," řekl českobudějovický odchovanec a někdejší dlouholetý hráč Slavie.

Lerch v oficiálním zápise o utkání figuroval jako hlavní trenér, tým ale vedl společně s Kladrubským. Zopakovali si tak spolupráci z minulého roku, kdy rovněž na konci podzimu skončil v Dynamu Jozef Weber.

"Byla to stejná situace. Převzali jsme to s Jirkou, porazili jsme Brno a prohráli po dobrém výkonu se Spartou. Teď je to na vedení, jestli přivedou nové trenéry, nebo jak se k tomu případně postaví noví majitelé. Momentálně nic nevíme. Ale když nás hodí do vody, abychom bojovali, tak budeme bojovat. Nevidím v tom problém, s Jirkou si rozumíme," dodal Lerch k případnému pokračování ve funkci.