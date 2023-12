Zemětřesení v Budějovicích. Blíží se prodej klubu do zahraničí, probíhá jednání s Angličany

V posledním týmu tabulky fotbalové ligy se podle informací serverů iSport.cz a inFotbal.cz, které potvrzují i zdroje Livesport Zpráv, schyluje k velkým změnám. Na pozici sportovního ředitele Českých Budějovic má v brzké době skončit Jan Podroužek (33). Jeho odchod ze Střeleckého ostrova má přitom souviset se změnou v majetkových strukturách – současný boss Dynama Vladimír Koubek jedná o prodeji klubu zahraničním investorům.

Podle informací Livesport Zpráv se jedná o společnost z Anglie s nigerijskými kořeny, s níž v současné chvíli probíhají jednání. I proto je velmi pravděpodobné, že si noví majitelé budou chtít poskládat vlastní sportovní vedení. V jeho dosavadním čele stojí Podroužek teprve od letošního léta. Pod jeho vládou se jihočeský celek výsledkově trápí, což jasně reflektuje poslední místo tabulky a zisk pouhých 10 bodů.

V současné chvíli je Dynamo navíc bez hlavního trenéra. Zatímco před sezonou mělo dva, sérii porážek postupně odnesli Marek Nikl i Tomáš Zápotočný.

Ideální atmosféra nepanuje ani mezi fanoušky Jihočechů. Těch ostatně podle oficiálního zápisu dorazilo na Střelecký ostrov ve středu při porážce 0:2 s Hradcem Králové jen 783. Mohlo za to i uzavření domácího kotle, který zůstal prázdný poté, co jeho členové v Plzni naházeli na hrací plochu dýmovnice. "Narušování průběhu utkání vhazováním dýmovnic na hrací plochu, a to dokonce do blízkosti samotných fotbalistů, je pro náš tým zcela kontraproduktivní a překračuje tolerovatelné hranice chování," uvedl českobudějovický klub v prohlášení.

S reakcí dlouho nečekali ani samotní fanoušci: "Nekompetence vedení přesáhla hranici, kterou jsme ochotni tolerovat. Až do odvolání bojkotujeme domácí zápasy."

Zatímco se majetnické změny řeší v Českých Budějovicích, je tomu stejně i v Liberci a ve Slavii.

Sedm ligových zápasů bez porážky, slušné výkony i zajímaví hráči. Liberec se ve FORTUNA:LIZE pyšní výbornou formou, ani ta však do ochozů stadionu U Nisy zatím neláká příliš fanoušků. Nároční příznivci Slovanu by se ale mohli ztotožnit s blížícími se změnami – severočeský klub je totiž na prodej. Současný majitel Ludvík Karl předá majoritní podíl mladému podnikateli Ondřeji Kaniovi, který má v plánu pod Ještěd znovu přivést do sportovního vedení Jana Nezmara.

K vůbec největšímu obchodu v českém fotbale za poslední léta se schyluje v pražské Slavii. Tu by měl od čínských majitelů koupit český podnikatel a miliardář Pavel Tykač. Devětapadesátiletý uhlobaron je dlouholetým fanouškem sešívaných a za odkup klubu z Edenu by měl zaplatit částku kolem dvou miliard korun.