Ligový semafor: Krejčího kalich hořkosti, ojedinělý útlum hostů a šťastné ruce trenérů

Po 5. kole FORTUNA:LIGY už zůstal jen jeden stoprocentní celek. Pražská Sparta totiž v Teplicích jen remizovala 1:1, a to především kvůli červené kartě kapitána Ladislava Krejčího. Vedle Sparty bodoval z hostujících celků už pouze Jablonec a Mladá Boleslav, vítězství si nepřipsal žádný tým. V několika zápasech se o to postarali střídající hráči, skórovalo jich hned pět.

Červená: Krejčího mizerný týden

Na uplynulý týden nebude Ladislav Krejčí vzpomínat zrovna v dobrém. V penaltovém rozstřelu proti Kodani neproměnil úvodní penaltu a musel skousnout vyřazení z boje o Ligu mistrů, o víkendu inkasoval v Teplicích červenou kartu a Sparta v deseti vedení neudržela.

V závěru první půle Krejčí minul hlavou míč a poslal Daniela Filu do úniku. Útočníka Teplic následně zastavil nedovoleně a bylo zle. Rozhodčí Stanislav Volek mu nejprve sice udělil jen žlutou kartu, po zásahu VAR však musel kapitán Sparty předčasně do sprch.

"Je náš kapitán a vůbec jsme neuvažovali, že bychom mu kvůli neproměněné penaltě dali volno. Je to silný hráč se silným charakterem. A pokud jde o vyloučení, zákrok jsem neviděl, ale předpokládám, že rozhodčí a VAR odvedli dobrou práci," líčil v pozápasovém rozhovoru kouč Sparty Brian Priske.

Oranžová: Hosté bez vítězství

Především v sobotu měly hned tři hostující týmy blízko k vítězství, konkrétně Jablonec, Mladá Boleslav a Sparta. Všechny tři celky ale inkasovaly v poslední desetiminutovce a o vítězství přišly.

Poprvé v letošní sezoně si tak žádný z hostů neodvezl tři body. Něco takového se stalo v posledních třech ročnících jen dvakrát. Loni v rámci 25. kola zvítězilo šest domácích celků, bod si odvezl pouze Liberec z Ostravy a plzeňská Viktorie z Mladé Boleslavi.

V sezoně 2020/21, kdy měla soutěž 18 účastníků, neurvali hosté ani jednu výhru v 19. kole. K vidění bylo hned pět remíz, z toho čtyři bezbrankové.

Zelená: Úspěšní žolíci

Trenéři měli v 5. kole FORTUNA:LIGY šťastnou ruku. Především tedy ti domácí. Karvinský kouč Ľubomír Luhový poslal po hodině hry do hry nigerijského útočníka Adeleke Akinyemiho, a ten se mu po 20 minutách odvděčil prvním ligovým gólem, kterým zajistil Karviné remízu s Jabloncem.

Martin Svědík reagoval už v půli a Jana Kalabišku vyslal za Matěje Valentu. První branku mu v 85. minutě neuznalo kvůli ofsajdu video, ve druhé minutě nastavení se už ale zkušený 36letý útočník prosadil, když zezadu nachytal rozehrávajícího gólmana Trmala.

A ještě jedno povedené sobotní střídání přišlo v Teplicích. Teprve 22letý Egypťan Mohamed Yasser se na hřiště dostal v 58. minutě za Tadeáše Vachouška a i on si v 85. minutě užil gólovou premiéru mezi českou elitou. "Byl odměněn za to, jak k fotbalu přistupuje. Má to tady poměrně těžké, je tu sám bez rodiny. Gól je pro něj odměna," chválil mladého útočníka kouč Zdenko Frťala.

V neděli jistil vítězství Českých Budějovic Pavel Osmančík, jenž se v pozici střídajícího hráče trefil už podruhé za sebou. Coby žolík poté nejrychlejší branku obstaral hradecký Daniel Horák, kterému se povedlo udeřit už po devíti minutách od chvíle, kdy vystřídal Václava Pilaře.