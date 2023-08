Plzeň se dočkala první výhry v sezoně, Klokanům v závěru vystřelil tři body Kozák

Fotbalisté Viktorie Plzeň ve 3. kole FORTUNA:LIGY na domácí půdě porazili Baník 3:1 a připsali si první výhru v novém ročníku, to svěřenci Pavla Hapala mají na kontě stále jen bod. Teplice ani z třetího utkání neodešly bez bodu, když doma uhrály remízu 0:0 s Jabloncem. Druhou venkovní výhru Bohemians zařídil v Liberci v nastavení druhé půle Matyáš Kozák (22), jenž se stal jediným střelcem zápasu.

Cestu Slezanů ven z výsledkové krize mohl odstartovat Abdullahi Tanko, jehož tečovaný pokus vyrážel Jindřich Staněk, jenž si v domácím dresu odbyl svůj 100. zápas. Přestože 25letý Nigerijec trápil plzeňské mladíky i nadále, skóre se měnilo na druhé straně. Na levém kraji předváděl skvělou práci Durosinmi, který v 19. minutě podržel míč před dotírajícím bekem a poslal jej na střed hřiště, odkud Bucha pálil přesně k pravé tyči.

Brankář Baníku byl v tomto případě bezmocný, těsně před odehranou půlhodinou však vytáhl dva famózní zákroky. Nejprve zneškodnil ránu Erika Jirky, jenž hned nato poslal centr na Durosinmiho, kterému Jiří Letáček sebral gól vyražením balonu na tyč.

Chvíli před koncem poločasu opět nestíhal David Lischka v souboji s Durosinmim, jehož ve vápně atakoval a způsobil penaltu. K té se postavil Chorý a s kusem štěstí dopravil míč do sítě. Viktoria ale dvoubrankový náskok před odchodem do šaten neudržela, jelikož po faulu na druhé straně snížil z pokutového kopu Matěj Šín.

Hned na začátku druhé půle zahrozil aktivní Tanko, kterého opět vychytal Staněk. Předsezonní posila z Varnsdorfu se do zakončení znovu dostala po hodině hry, svůj střelecký účet v nejvyšší soutěži ale neotevřela. V 70. minutě mohl Durosinmi po perfektní nahrávce Jana Klimenta vstřelit třetí gól Viktorie, ve vyložené pozici ale podklouzl a vypálil nad. Oslavy na tribunách tak propukly až o osm minut později, kdy se poprvé v dresu domácích prosadil Ibrahim Traoré.

Začátek vyšel lépe domácím, když si Gning posunul míč do šestnáctky a nebezpečně zakončil, parádním reflexem však zakročil brankář Hanuš. Ve 26. minutě se prezentoval výborným volejem zpoza pokutového území Jan Chramosta, proti jehož tvrdému projektilu zasáhl připravený gólman Tomáš Grigar.

Z přímého kopu poté zahrozil Matěj Polidar, Grigar byl však opět připraven. Hosté byli do konce prvního poločasu nadále nebezpečnějším celkem, k dalšímu ohrožení brány to ovšem nevedlo.

Po změně stran se řítil po výborném pasu Vladimira Jovoviče na bránu aktivní Chramosta, jemuž však na poslední chvíli skočil pod nohy teplický brankář, čímž zamezil nebezpečnému zakončení. O chvíli později už byl Daniel Trubač sám před bránou, Hanuše se snažil přelobovat, ten mu to však pohotovým zákrokem překazil.

Poté převzali iniciativu zelenobílí, což vedlo k několika nebezpečným průnikům do šestnáctky domácích. Vedoucí branky se však fanoušci ani jednoho týmu do závěrečného hvizdu nedočkali.

Do utkání vstoupili lépe Klokani. Sérii rohových kopů a z ní plynoucí tlak však nedokázali přetavit ve výraznější šanci, kterou si jako první vytvořili v sedmé minutě domácí. Tupta převzal na levé straně hřiště míč do běhu a upaloval s ním až do šestnáctky, kde jej ale z ideální střelecké pozice vytlačil jeden z hostujících obránců a střela slovenského útočníka na zadní tyč se do sítě nevešla.

Kvalita předvedené hry s postupem času začala opadat, čemuž nepomohl ani poměrně vydatný déšť, který se nad Stadion U Nisy snesl zhruba v polovině úvodního dějství. Na další velkou šanci si tak museli diváci počkat až do nastavení, kdy Robert Hrubý posadil přímý kop přesně na hlavu Davida Puškáče, ten však razantní hlavičkou poslal míč nad.

Za první šancí svého mužstva po návratu ze šaten byl Christian Frýdek, neboť byl faulován v hostujícím vápně a kopala se penalta. Exekutor Tupta s ní však naložil prachbídně a nechal vyniknout Reichla. Pochybení domácího střelce mohl potrestat jeho zelenobílý protějšek, krásné sólo Jana Matouška však skončilo střelou hodně mimo a stejně dopadl o malou chvíli později při střele z velkého vápna také Josef Jindřišek.

Brankář Reichl potvrdil výborný výkon i v 77. minutě, kdy skvěle nastavil nohu proti pohotové ráně střídajícího Michaela Rabušice. Tím svému týmu připravil půdu pro to, aby mohl v první minutě nastavení urvat všechny body pro sebe. Rohový kop Jana Kovaříka se postupně poodrážel až na nohu nabíhajícího Kozáka a ten tvrdou ranou z první rozhodl.

