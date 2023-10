Ligový semafor: Matějovského vítězné góly, Jarábkův recept na Plzeň i konec ostravské série

Do Ostravy se v letošní sezoně pro tři body nejezdilo, poslední duel ve Vítkovicích ale Baníku nevyšel a nečekaná porážka s Jabloncem připravila soubor trenéra Pavla Hapala (54) o domácí neporazitelnost. Senzací 13. kola FORTUNA:LIGY je jednoznačně vítězství Karviné na půdě Plzně, u kterého byl znovu po třech letech trenér Juraj Jarábek (61). I tak největší pozornost poutá skvěle hrající Mladá Boleslav, která si v neděli vyšlápla na mistrovskou Spartu mimo jiné díky další vítězné brance ex-letenského Marka Matějovského (41).

Červená – První domácí porážka

Více než osm tisíc fanoušků na stadionu ve Vítkovicích rozhodně nečekalo, že by se Baník měl trápit. Dalekou cestu do Slezska totiž vážil Jablonec, který v aktuálním ročníku ani zdaleka nepřipomíná tým, jenž v minulých letech bojoval o pohárové příčky. O to nepříjemněji byl zaplněný Městský stadion překvapený, když svěřenci trenéra Hapala i přes značnou převahu se Severočechy prohráli 0:1.

Nejenže se tak Baník připravil o možnost posunout se na třetí příčku tabulky za pražská "S", ale zároveň přišel o domácí neporazitelnost, která se táhla od 28. května. Tehdy na ostravské půdě zvítězily v boji o udržení Pardubice (4:2). Následovalo šest utkání bez porážky, během nichž bodovalo na Baníku jen Slovácko (0:0) a před dvěma týdny částečně uspěly znovu i Pardubice (1:1).

Baník padl po devíti soutěžních zápasech bez porážky. Livesport

"Jsem zklamaný, ale musím říci, že mužstvo podalo slušný výkon. Byli jsme nepřesní, Jablonec velmi dobře bránil a z jedné brejkové situace nás potrestal," mrzelo Hapala. "Skončila dlouhá série, ale je třeba nastartovat novou," dodal jedním dechem.

Závěrečný domácí program podzimní části FORTUNA:LIGY je ale pro Ostravany více než náročný. Před reprezentační přestávkou přijede Sparta, následovat bude utkání s Plzní a týden před Vánocemi se ve Vítkovicích představí také Slavia.

Oranžová – Karviná opět šokovala

Plzeň zvládla na výbornou čtvrteční výjezd v rámci Evropské konferenční ligy na horkou půdu Dinama Záhřeb, kde těsně zvítězila 1:0. Na tříbodový zisk z Chorvatska ale Viktoriáni překvapivě nenavázali, když na ligové scéně nopak zopakovali trápení z Liberce.

Ve Štruncových sadech si totiž pro senzační výhru dokráčela Karviná, která i díky skvělému výkonu brankáře Dominika Holce domácí tým vynulovala a po hlavičce Patrika Čavoše ze 76. minuty ukončila domácí neporazitelnost Viktorie v aktuálním ročníku. Slezané bodovali naplno potřetí z posledních čtyř utkání a pod staronovým koučem Jurajem Jarábkem nečekaně stoupají tabulkou.

"Připravovali jsme se, že po utkání v Záhřebu Plzeň protočí sestavu. Takticky jsme se ale výborně připravili, hráči předvedli parádní bojovný výkon," těšilo na tiskové konferenci hostujícího kouče. Karviná vůbec poprvé bodovala na hřišti soupeře a s 13 body poskočila na 12. příčku ligové tabulky.

Slezané uspěli v Doosan Aréně znovu po třech letech. Obě vítězství mají společného jmenovatele – trenéra Jarábka. Má snad muž, který si mezi oběma skalpy stihl odskočit i k angažmá do Černé Hory, na Viktorii speciální recept? "Tohle vítězství je daleko cennější než to před třemi lety," uvedl slovenský kouč, kterého dle vlastních slov úspěch v "covidové" době nad krajanem Adriánem Guľou díky pozitivní vzájemné bilanci nepřekvapil.

Zelená – Vítězné góly veterána

Šest utkání, 15 bodů. Naprosto famózní bilancí se může aktuálně pyšnit Mladá Boleslav, která ze spodních pater tabulky vystoupala až na současné třetí místo. Celek z města automobilů v neděli zaskočil favorizovanou Spartu a potvdil tak, že se s ním musí počítat.

Právě s úřadujícím mistrem si Středočeši poradili i díky gólovému příspěvku Marka Matějovského. Jednačtyřicetiletý veterán, který v minulosti dlouhých šest sezon hájil rudé barvy, rozšířil svou unikátní střeleckou bilanci. Jeho trefa na 2:1 byla totiž vítězná. Stejně tak jako ta na 6:4 při bláznivé čtrnáctigólové přestřelce z minulého víkendu ve Zlíně.

Bývalý reprezentační záložník, který je považovaný spíše za nahrávače než střelce, nasázel v české lize 21 gólů, přičemž hned třetina z nich byla vítězných. Do sítě "své" Sparty se Matějovský trefil podruhé v kariéře, poprvé branku neslavil před čtyřmi lety a sedmi měsíci. A ano, i tehdy šlo o vítězný příspěvek (znovu na 2:1).

"Nestává se každý den, aby se podařilo porazit Spartu. Smekám před kluky, že i přes velký tlak nepustili Spartu do žádné vyložené šance. Máme obrovskou radost, ale brzy nás čekají další zápasy a my musíme jít s pokorou dál," soudil trenér Kulič. Mladá Boleslav i díky jeho tahům porazila Spartu po dlouhých čtyřech letech.

Tabulka FORTUNA:LIGY