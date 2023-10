Umřeli jsme na efektivitu, minimálně jeden dva góly jsme měli dát, mrzelo Koubka

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) po překvapivé domácí porážce 0:1 s Karvinou v utkání 13. kola první ligy připustil, že jde o velkou ztrátu. Kouče bude prohra s nováčkem nejvyšší soutěže dlouho mrzet i z toho důvodu, že jeho svěřenci nevyužili zaváhání některých soupeřů z popředí tabulky. Koubek nechápal, jak Západočeši mohli v zápase zahodit tolik příležitostí.

Plzeňští nenavázali na čtvrteční překvapivé vítězství 1:0 v Záhřebu nad Dinamem ve skupině Evropské konferenční ligy a v nejvyšší soutěži prohráli třetí z posledních čtyř zápasů. V tabulce se propadli na páté místo, byť mají utkání k dobru.

"Nevyužili jsme zaváhání favoritů, kteří poztráceli okolo nás. Dokonce i Sparta prohrála (1:3 v Mladé Boleslavi). Promrhali jsme velkou šanci upevnit si pozici v tabulce a být v kontaktu. To mě na tom mrzí nejvíc. Stalo se a je to zápas, který mě bude hodně dlouho mrzet," prohlásil Koubek.

Jediný gól zápasu vstřelil v 76. minutě Patrik Čavoš. Západočeši si v závěru místy vypracovali až drtivý tlak, ale ani z velkých příležitostí nedokázali překonat karvinského brankáře Dominika Holce. Plzeňští utrpěli první domácí porážku v ligové sezoně.

"Umřeli jsme na efektivitu. Minimálně jeden dva góly jsme z toho měli dát. Vypadalo by to jinak, ale nedalo se. Některá zakončení jsem až nechápal, to byly z mého pohledu stoprocentní šance. Vysvětlení je dobrá Karviná a to, že jsme nepochopitelně neproměnili věci, které musíte proměnit, abyste vyhráli," řekl Koubek.

"Trošku mi to připomínalo zápasy tady na jaře, kdy si kluci vytvářeli šance a nebyli schopni to tam prorvat. Fotbal je o gólech a když s tím takhle naložíte, je to mizerné. Je to obrovská ztráta. Jsem zklamaný jako trenér, určitě i kluci. Ale jsme si vinni sami," doplnil aktuálně nejstarší ligový trenér, který převzal Viktorii před sezonou.

Připomněl ztrátu nigerijského útočníka Rafiua Durosinmiho, jenž si v minulém kole při porážce 0:3 v Liberci poškodil vazy v kolenu a po operaci bude scházet minimálně do konce podzimu. "Myslím si, že se dnes ukázalo, že nám chybí nejlepší střelec," mínil Koubek, jehož tým se v příštím kole představí ve šlágru na stadionu Slavie.