Livesport Daily #43: Budějovice sestoupí, titul získá Slavia, odhaduje analytik Tomáš Daníček.

Už v sobotu začne nový ročník fotbalové FORTUNA:LIGY. Titul obhajuje Sparta, po dvou letech bez mistrovských vavřínů vstupuje do ročníku 2023/2024 hladová Slavia, zvědaví budeme na notně posílené Baník s Jabloncem i na nového trenéra Miroslava Koubka v Plzni. S fotbalový expertem Tomášem Daníčkem a datovým modelem, který má k dispozici, jsme se v dnešním vydání podcastu Livesport Daily podívali na všech 16 týmů, které letos budou v lize zápolit.

"Náš model je založený na složitých matematických metodách, pracuje s dlouhodobou silou týmů za mnoho posledních let. Zvažuje všechno, na co se dá z datového hlediska pomyslet a já tomu pak dodávám expertní vstup, protože model nedokáže odhadnout, jak se tým změnil během léta," vysvětluje Daníček principy předsezonních analýz, které tradičně publikuje na svém twitterovém účtu a o které se opíral i v našem podcastu.

"Největším favoritem na titul je Slavia. Na titul má podle našeho datového modelu pravděpodobnost 61 procent, to vypadá poměrně jednoznačně. Na hřišti to samozřejmě zdaleka tak jasné být nemusí. U Sparty je asi zásadní, že z ní spadl mentální blok z čekání na titul. Nadále má hodně pěknou asymetrii, kdy má na levé straně tahové hráče, napravo spíš hráče, kteří si míč navádí na střed hřiště. Slavii podle mě jednoznačně prospěje změna rozestavení, bude to víc vyhovovat krajním hráčům i střeďákům. V Edenu si najdou jádro, kolem kterého to postaví a díky tomu se ještě zlepší," předpovídá Daníček.

Nejslabším týmem jsou podle něj České Budějovice, které v minulé sezoně svým bodovým ziskem výrazně překonaly hodnotu očekávaných bodů, které by statisticky měly získat. Přes léto navíc spíš oslabily. "Jejich největší problém je šířka kádru, přes léto posekaly všechny hráče, kteří neměli podepsané smlouvy. Právě šíře kádru tím hodně utrpěla, navíc Čolič i Čavoš měli pro tým přínos z hlediska vůdcovství," dodává Daníček, který v dnešní epizodě Livesport Daily rozebral i všechna ostatní ligová mužstva.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme dál řešili:

