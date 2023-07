Livesport Daily #34: Jak se po osobním vyhoření vrátit do formy, popisuje Ondřej Kolář

Po turbulentním období se Ondřej Kolář (28) v uplynulém ročníku vrátil na post brankářské jedničky Slavie a po dvouleté pauze je se spoluhráči připraven vrátit titul do Edenu. Co prožíval těsně před klíčovou penaltou Ladislava Krejčího na Letné? Jak důležitá pro něj byla dlouhá série bez prohry v derby? Co pomohlo k návratu slávistického srdce do kabiny? A jaký je jeho aktuální vztah a postoj k národnímu týmu? To všechno jsme s ním probrali na dálku z herního soustředění v Rakousku.

V době, kdy Slavia hrála Ligu mistrů a válela v Evropské lize, byl hvězdou týmu a nepostradatelnou brankářskou jedničkou. Po těžkém zranění hlavy měl ale Ondřej Kolář problém, aby se vrátil do tehdejší formy a nabyl zpět ztracené sebevědomí. Podle svých slov prožíval osobní vyhoření a jeho chování uvnitř týmu nebylo zdaleka ideální.

„Pro mě to bylo strašně těžké období, úplně jsem na fotbal zanevřel, ani jsem se nechtěl vrátit do brány. Hodně jsem se uzavíral a nechtělo se mi do kabiny. Všechno změnila svatba, po které se to vrátilo zpátky, fotbal jsem zase začal milovat, balóny mě začaly zase trefovat a ten nahoře mi to vrátil,“ říká Ondřej Kolář.

„V trénincích jsem nemakal na sto procent, byl jsem líný padat a vadilo mi, že na mě spoluhráči střílí moc velké rány. Když to vezmu zpětně, tak jsem byl velký morous, ale vážím si toho, že za mnou kluci přišli, řekli mi, že jim to vadí a já jsem se srovnal.“

Livesport Daily #34: Jak se po osobním vyhoření vrátit zpět do formy? | Ondřej Kolář Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak velký je ve Slavii aktuálně hlad po dvou letech bez titulu?

Co pomohlo k návratu slávistického srdce do kabiny?

Jaký má vztah s brankářským kolegou Alešem Mandousem?

Jaký je jeho aktuální postoj k národnímu týmu?

