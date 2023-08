Nová filozofie Teplic? Nikdo není víc než klub, komentuje Rezek skvělý vstup do sezony

Coby pravá ruka trenéra Zdenka Frťaly (53) si užívá snový start sezony, vždyť po dvou kolech mají Teplice stejně bodů jako obě pražská "S". To se nečekalo, odvahou a progresivním herním stylem jdou však skláři štěstí naproti. "Možná s tím nikdo nepočítal, ale o to sladší to je," podotýká k zisku šesti bodů Jan Rezek (41), jenž chystá tým na nedělní střetnutí s Jabloncem.

Bývalý český reprezentant Jan Rezek, jenž si vyzkoušel i řadu zahraničních angažmá, od března letošního roku předává cenné zkušenosti teplickým fotbalistům – i když teď už v roli asistenta trenéra. A vzhledem k tomu, jak se Severočechům na začátku nového ročníku daří, musí být s výkony svých svěřenců velmi spokojený.

Že budou mít Teplice po dvou kolech plný počet bodů, to s ohledem na těžký los asi nikdo nečekal. Jak si užíváte skvělý start do soutěže?

"Hrozně moc si toho vážíme. Myslím, že sami hráči nejlépe vědí, co všechno za tím stojí, jak moc dostali v létě do těla. Závěr minulé sezony jsme už jeli trochu na rezervu, od 60. minuty jsme toho občas měli plné kecky. V přípravě jsme ale skvěle potrénovali. Všechno si sedlo a vypadá to, že jsme si herní pohodu snad dokázali přenést i do sezony. Zní to jako klišé, ale jdeme zápas od zápasu. Navíc jsou za námi jen dvě odehraná kola, žádné slavení tak určitě není na místě."

Za sebou máte ale zápasy s pohárovými účastníky. Vyhráli jste jak doma nad Plzní, tak i v Ďolíčku s Bohemians. Upřímně, věřili jste, že se vám ligu povede rozjet až takovým způsobem?

"Do každého zápasu samozřejmě jdeme s cílem vyhrát. Doufali jsme, že stejně jako loni můžeme Plzeň doma potrápit, což se potvrdilo. Že jsme Viktorku nepustili do žádné vyložené šance, je obrovský kredit pro celý tým. A co se týče Bohemky, věděli jsme, že ji před zápasem s námi čeká těžký pohárový souboj v Norsku, na nějakou únavu bych to ale nesvaloval. V Ďolíčku se nehraje nikomu snadno, za stavu 0:0 měl navíc Hůlka na hlavě gól. Kdyby proměnil, všechno by rázem vypadalo jinak, naštěstí jsme ale první gól dali my. V závěru jsme si to sice sami zkomplikovali, troufám si ale říct, že naše výhra byla zasloužená. Suma sumárum tak máme po dvou kolech šest bodů. Možná s tím nikdo nepočítal, ale o to je to sladší."

Teplického áčka jste se ujali v průběhu jara a takřka okamžitě se vám povedlo zlepšit defenzivní složku hry. A to dost výrazně…

"Bylo nám hned jasné, že dostáváme až moc gólů, že si nemůžeme dovolit inkasovat dvě až tři branky za zápas a myslet si, že s tím dokážeme získávat body. Nechci říct, že jsme pracovali jen na defenzivě, ale určitě to byla jedna z klíčových věcí. Je super, že to kluci zatím zvládají. I když nám v prvním zápase vypadli dva stopeři, Lukáš Mareček i Kuba Hora dokázali, že jsou schopni to hrát."

Teplice zvládly první dvě ligová kola famózně. Livesport

Zmínil jste dril, který museli hráči v létě absolvovat. Remcali při tom hodně?

"Kupodivu ani ne. Při běhu dostali pokyn, ať to ze sebe dostanou ven, ať si na nás zanadávají. To se samozřejmě stalo, jinak to však vzali úplně v pohodě (s úsměvem). I oni sami totiž věděli, že kondici dohnat zkrátka musíme, jinak jen těžko vybředneme ze záchranářských bojů. Kondička je základ, bez ní se fotbal hrát nedá."

Hlavní trenér týmu Zdenko Frťala má pověst férového, ale málomluvného chlapa. Je to vážně tichý typ?

"To si o něm myslíte možná vy novináři. Já můžu říct, že je to člověk, který nikdy nezkazí žádnou srandu. Svůj fotbal má založený hlavně na týmu. Nikdo si nemůže hrát na svém vlastním písečku, nikdo není víc než mančaft. Možná i proto ho kluci mají tolik rádi. Jsou za něj ochotní bojovat, jít za ním. Tahle chemie funguje v Teplicích fakt dobře."

Ať jenom nechválíme, v úvodních dvou kolech se neprosadil žádný z útočníků. Je to komplikace?

"Komplikace je to hlavně pro mě a Ondru Prášila. Právě my dva se totiž při skupinových trénincích ofenzivě věnujeme, Zdenda Frťala si pak bere na starost spíš tu defenzivní část. Pochopitelně čekáme, kdy to tam některému z útočníků spadne, na druhou stranu je však třeba ocenit jejich skvělou týmovou práci. Dan Fila i Abdu Gning jsou nesmírně platní v soubojích i směrem dozadu. Navíc už mají oba asistenci, po zákroku na Dana jsme kopali penaltu. Věřím, že je jen otázkou času, kdy jim fotbalový bůh jejich snahu vrátí a oni začnou střílet góly."

Předpokládám, že udržení Fily je možná víc než příchod jakékoliv letní posily.

"Souhlasím s vámi. Když jsme přišli k týmu, Fila byl zraněný a zrovna se vracel do tréninkového procesu. Trenér mu řekl, že nic nedostane zadarmo a poslal ho rozehrát do B-týmu, celkově to měl Filous trochu složité. Přišel jako hráč Slavie, svou pozici tady si musel odpracovat. Zvládl to však skvěle a momentálně pro nás odvádí skvělou práci."

Zápasový program Teplic. Livesport

Vy sám jste bývalý skvělý útočník, reprezentant. Neláká vás někdy vtrhnout na hřiště a názorně ukázat, jak se střílí branky?

"Tak to rozhodně ne (směje se). Když někdo chybí do počtu, tak s klukama trénuju a pohybově už to není to, co kdysi. Navíc máme skvělé útočníky. Vážně věřím, že je jen otázkou času, kdy se chytnou střelecky."

Zajímavou posilou do obrany měl být ostřílený Michael Lüftner, který přišel do Teplic už během jara. V létě měl začít naplno, ale zatím o něm není slyšet. Jak to s ním teď aktuálně vypadá?

"Lüfty momentálně není připojený k týmu. Hned na startu letní přípravy měl totiž zdravotní komplikace, takže teď se dává dohromady a uvidíme, co přinesou příští dny a týdny. Určitě je to hráč, který by pro nás byl velkou posilou, jeho zdravotní stav to ale bohužel nedovoluje."

V neděli vás čeká doma Jablonec. Jak těžký duel to bude s ohledem na to, že hosté už potřebují zabrat?

"Tohle bude fakt těžký zápas. I když Jablonec ještě nevyhrál, má hodně silný mančaft, jen se možná ještě musí trochu sehrát. Tak jako tak nás nečeká nic jednoduchého. Bude to další těžká dřina, kterou budeme chtít zvládnout. Já hlavně doufám, že diváci přijdou ve stejném počtu jako na Plzeň a kluky poženou za vítězstvím. Právě naši fanoušci mají obrovskou zásluhu na tom, že máme šest bodů."