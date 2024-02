Novinky od komise rozhodčích před startem ligy: Za nepatrný dotek ruky nebude penalta

Fotbaloví rozhodčí budou v jarní části ligové sezony důrazněji trestat zdržování hry a nesportovní chování. Sudí a videorozhodčí (VAR) rovněž nebudou hledat nepatrné doteky míče rukou v pokutovém území vedoucí k penaltám. Uvedl to předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Libor Kovařík na tiskové konferenci.

Komise po sudích žádá, aby prostoje během zápasu byly co nejmenší, což ale mohou ovlivnit pouze částečně. "Pokud mužstva nechtějí hrát, je hodně faulů v utkání, tak se samozřejmě hraje míň. Ale rozhodčí to mohou ovlivnit svým managementem, že například postavení zdi netrvá minutu," řekl Kovařík. "Chceme, aby rozhodčí byli důslednější při zdržování hráčů," doplnil bývalý ligový arbitr.

Velkým tématem je pro komisi nesportovní a často urážlivé chování hráčů i osob na lavičkách směrem k sudím. Ti by měli být na jaře přísnější. "Je to o osobnosti rozhodčího. Někdy si nechávají líbit to, co by si neměli nechat líbit. Poslali jsme klipy i do klubů. Rozhodčí mají od nás pokyn to trestat. Chceme chránit obraz soutěže," prohlásil Kovařík.

Sudí budou na jaře citlivěji posuzovat hru rukou v šestnáctce. "VAR nebude hledat nepatrné dotyky ruky s míčem, když to nemá žádný vliv na hru," podotkl Kovařík. "Dříve byl pokyn, že rozhodčí to má hledat a když to našel, měl být pokutový kop. Dneska to nechceme a myslím, že je to dobře pro fotbal," dodal sedmačtyřicetiletý funkcionář.

Komise rozhodčích v zimě přišla o dva hlavní sudí. Josef Krejsa, jenž pískal ve druhé lize, ukončil kariéru a bude se naplno věnovat advokacii. Tomáš Klíma si přetrhnul vazy v kolenu a na jaře do zápasů nezasáhne.