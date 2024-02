Livesport Daily #189: Líbí se mi skotský fotbal, nechci pískat každý dotek, říká sudí Szikszay

Ladislav Szikszay působí ve FORTUNA:LIZE čtvrtou sezonu a aktuálně patří mezi nejlepší české rozhodčí, o čemž svědčí i jeho pozice mezinárodního sudího. V lize je poměrně známý jako muž, který rád nechává plynout hru a umí přimhouřit oko i u tvrdších zákroků. Na podzim pískal vyhrocené derby Slavie proti Spartě a s odstupem času nemá problém přiznat, že se dalo zvládnout lépe. I o tom je řeč v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily, jejímž je právě Szikszay hostem.

"Ideální by bylo, aby všichni sudí v lize měli jednotný metr. K tomu se musíme snažit přiblížit," říká v podcastu Szikszay. "I já se na tom snažím pracovat. Zároveň vím, že mám trochu posunutější hranice, fandím Celticu, mám rád skotskou ligu a jsem zvyklý, že tam to mají rozhodčí nastavené úplně jinak. Ale tím nechci říct, že bychom měli přehlížet zákroky, které do fotbalu nepatří. Příkladem může být v minulé sezoně faul libereckého Varfolomejeva na sparťana Daňka. Tam ode mě měla přijít červená karta, to byla moje chyba. Ale když zmíním třeba zákrok Kairinena na pardubického Hlavatého v úvodu této sezony, tam jsem byl u video a z mého pohledu to byl hraniční zákrok. Vyplynulo to ze hry, nebylo to záludné. Komise to vyhodnotila na červenou, respektuju to a musím dál hledat tu správnou hranici," snaží se v podcastu vysvětlit Szikszay svůj pohled.

Právě on byl rozhodčím podzimního derby, které přineslo velké emoce, dvě penalty i dvě červené karty. "Každý rozhodčí chce pískat derby, i když jsou s tím spojené obrovské nervy a tři dny před zápasem nespíte. Tohle konkrétní derby bylo vyhecované už v dnech před utkáním a pak v tunelu před zápasem už jsem cítil, že je něco jinak, než by mělo být. Úkolem rozhodčího je dovést i tak utkání zdárně do konce," popisuje svůj pohled na podzimní derby Szikszay.

Už o víkendu startuje jarní část české ligy. Dočkáme se v ní nějaké pravidlové novinky na kterou bychom se měli připravit? "Bude tam drobná změna pravidla o hraní rukou. Když míč tečuje prsty ruky, opravdu jen letmý dotyk hráče ve výskoku, kdy ruka není nad ramenem, tak by se to nemělo brát jako ruka," vysvětluje Szikszay. "Podle mě by ruka měla být, když se míč dotkne ruky. Ale fotbal se zrychluje, hráči někdy nemůžou uhnout… a proto se ta pravidla komplikují. My se musíme rozhodnout během zlomku vteřiny, jestli ruku pískat, a těch faktorů už je teď tolik, že je opravdu náročné to rozhodnutí udělat," uzavírá sudí.

Livesport Daily #189: Líbí se mi skotský fotbal, nechci pískat každý dotek, říká sudí Szikszay Livesport

