Trenér Zlína o posilách: Schánělec je charakterově skvělý a velmi pracovitý, Nombila korigujeme

Bronislav Červenka (48) v průběhu podzimu nastoupil na lavičku Zlína a změnil herní i mediální tvář týmu. Pořád je ale v lize na předposledním místě, což by pochopitelně rád změnil. Podřídil tomu i zimní přípravu, ve které se s moravským týmem sehrávala také trojice posil. O nich, průběhu přípravy i exotických soupeřích v Turecku promluvil pro eFotbal.cz.

Liga klepe na dveře. Jdete připraveni tak, jak jste si představoval?

"Řekl bych, že ano. Příprava ale měla úskalí v tom, že nám až postupně doskakovali hráči, kteří přišli na přestup nebo kteří měli zdravotní trable ke konci podzimu. Zprvu to vyplnilo hodně hráčů z béčka. Ale poslední dva týdny už se chystáme v kompletním složení kádru, jenž nastoupí do jarní fáze. Nebylo to ideální, ale věřím, že se kluci ještě více seznámí a sehrají."

Jak tedy vlastně samotná příprava probíhala?

"V úvodu jsme to měli kondičně založené, to se odrazilo i na zápasech. Víc jsme běhali a posilovali. Až zhruba po čtrnácti dnech jsme přešli do herního módu, kdy byla větší kvantita zápasů i jiné zaměření na trénincích. Na jaře pojedeme zase režim zápasů víkend – víkend, takže jsme tomu uzpůsobili přípravu a rozložení tréninků. Tak, aby si na to kluci zvykli."

V druhé polovině přípravy jste zamířili stejně jako většina českých týmů do Turecka. Bylo to vítané osvěžení?

"Stoprocentně. I proto, že si kluci odpočinuli od umělé trávy, na které jsme strávili celou předchozí přípravu. V lednu tady navíc bylo chladno, takže i umělka byla zmrzlá, špatně se na tom běhalo. Navíc je potřeba si před ligou zvyknout na přírodní trávu, na níž je fotbal úplně jiný. Ale i změna počasí byla moc fajn. Byl jsem moc rád, že nám to vedení nakonec dokázalo zajistit."

Trochu nestandardní byli soupeři. Druholigový tým z Bulharska a jeden i z Íránu.

"Ti soupeři neměli nejvyšší kvalitu. Ale bylo to narychlo, jinak to udělat nešlo. Svůj účel to však splnilo."

Nikdo jiný tedy k dispozici nebyl?

"Měli jsme nějaké možnosti, ale byly to ruské týmy, což jsme nechtěli. Jiné týmy mají všechno dopředu domluvené, my jsme to opravdu řešili skoro na poslední chvíli. Vstoupit někomu nečekaně do přípravy, to se nedá čekat. Nakonec jsme tedy sehnali zmiňované dva soupeře."

Zlín pravděpodobně čeká boj o záchranu. Livesport

A jací byli? Začněme u Nassaji Mazandaran, předposledního týmu íránské ligy, se kterým jste remizovali 0:0.

"Velmi emotivní zápas. Oni hodně padali, byl to takový specifický tým. S takovým se určitě v naší lize nesetkáme. Alespoň jsme o našem týmu zjistili něco jiného, a to po stránce disciplíny a soudržnosti."

I přesto je ale v přípravě lepší vidět a natrénovat fotbal, ne?

"My jsme to čekali, víme, že mají horkokrevnou povahu. Při každém střetu padali, křičeli. Na psychice našich hráčů se to samozřejmě podepsalo. Můžete jim opakovat, ať se soustředí jen na fotbal, ale to je těžké, když je míč ve hře třeba půl hodiny. Ale k žádnému konfliktu nedošlo, to jsem byl rád."

A bulharská Dobrudzha, s níž jste hráli též bez branek?

"Velmi dobře poskládaný a rychlostní tým s vysokým presinkem. Byli opravdu nepříjemní. Kvalitní zápas."

V generálce jste si připsali cenný skalp Dunajské Stredy (1:0). Jaký to byl zápas?

"DAC má spoustu kvalitních hráčů, byť to na současné tabulce není tolik vidět. Pro nás to byl náročný zápas. Neustále zabíhali za obranu, ale kluci si s tím výborně poradili. Až na pár momentů pracovali v defenzivě skvěle a skoro žádnou stoprocentní šanci jsme jim nenabídli. Za defenzivní část jsem byl rád."

To je patrné, v posledních čtyřech zápasech přípravy jste nedostali ani jeden gól, a to jste hráli i proti Vyškovu nebo Dunajské Stredě. Taky jste ale vstřelili jeden jediný.

"V ofenzivní fází nejsme tak rychlí a ostří. Nechováme se ve finální fázi tolik agresivně, tolik si za gólem nejdeme. V šestnácte soupeře taky nehrajeme s maximálním nasazením, to nám chybí. Na druhou stranu se odrážíme od dobré defenzivy a věřím, že časem se útok sehraje, změn tam totiž bylo dost."

Poslední zápasy fotbalistů Zlína. Livesport

Je někdo, kdo vás překvapil a hlasitě si řekl o větší prostor?

"Ani ne. Kluci mají svou konstantní výkonnost a nikdo vyloženě nevystřelil. Nemůžu říct, že by mě někdo úplně překvapil. Kluci si udržují kvalitu, na kterou jsme zvyklí a kterou od nich očekáváme. Ale může se stát, že na jaře někdo vyletí a řekne si o pozornost."

Měli jste velmi zajímavé příchody. Žádná sázka na jistotu, ale trochu kroky do neznáma. Když to vezmeme postupně, jak je na tom Gruzínec Zviad Natchkebia?

"Přišel a měl drobné zranění, takže jsme ho dostali do přechodového režimu. V Gruzii se hraje a trénuje jinak, tak jsme na něj byli opatrnější, aby nehrozilo zhoršení zdravotního stavu. Teď už je v pořádku, trénuje s týmem, na což hodně spěchal. Neodehrál toho tolik, to je škoda, ale radši jsme byli opatrnější. Věřím, že pro nás bude posilou."

Velmi skloňované jméno je Cletus Nombil. Jdou o něm zprávy, že je na hřišti trochu divočejší. Je to tak?

"Cletus je velmi dobře nastavený, charakterově je to skvělý a pracovitý kluk. Ale ano, má styl fotbalu založený na důrazu, dobré defenzivě a čtení hry. Fotbalovost mu však nechybí. Je ho plné hřiště. Chce organizovat hru od momentu, co přišel."

To chce odvahu.

"Trochu ho korigujeme, aby neřídil tým od brankáře po útočníka, takže s ním na to téma mluvíme. Je hodně otevřený, chce hrát dobře, ale také chce, aby se hrálo dobře kolem něj. Někdy to může vypadat, že strhává pozornost, ale nedělá to schválně, je to prostě v něm. Musíme ho dostat do pozice, kde to nebude tolik extrovertní. Ale slibujeme si od něj hodně."

Zápasový program Zlína. Livesport

A nakonec Tomáš Schánělec. Střelec číslo jedna?

"Přesně tak. Čekáme od něj pracovitost, což u něj není problém. To jsem viděl hned poprvé, co sem dorazil. Charakterově skvělý, navíc velmi pracovitý. Teď se musí co nejrychleji sžít s týmem a zjistit, jak vlastně funguje první liga. Věříme mu, i když ještě není prověřený ligou."

Los začátku jara k vám moc přívětivý nebyl. Dlouhý výlet do Teplic, pak Slavia, Slovácko a Plzeň. Co na to říkáte?

"Skvělý los! (úsměv) Bude to těžké, ale stejně se s takovými soupeři dřív nebo později musíte setkat. Těžko se dívat na to, kdo k nám zrovna přijede. Musíme bodovat. Není to jen fráze, nic jiného nám totiž nezbývá, pokud se chceme udržet, což je ultimátní cíl."