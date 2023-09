Šulc, mladí stopeři či šikula z Brazílie. Nečekaná esa, která táhnou Plzeň. Co předvedou na Spartě?

Je to jiná Plzeň, než byla k vidění na jaře. Zlepšily se výsledky, zatraktivnila se herní tvář, dvanáct soutěžních výher v řadě mluví jasnou řečí. Především ale na hřišti září trochu jiní fotbalisté než za trenéra Michala Bílka, od některých se to asi moc nečekalo, i proto není ve výběru útočník Rafiu Durosinmi (článek o jeho přínosu přineseme v sobotu). Zde vám předkládáme pět jmen, která patří mezi nejpozitivnější překvapení v sestavě Západočechů pod Miroslavem Koubkem.

22 let, záložník

Když v únoru loňského roku spálil na pražské Letné i ty nejvyloženější šance a Sparta v samém závěru srovnala na konečných 2:2, stala se pozice Pavla Šulce v Plzni de facto neudržitelnou. Do konce sezony už sbíral pouze minuty a v létě ho vedení s lehkým srdcem pustilo na hostování do Jablonce, pod vedením svého osudového kouče Davida Horejše však viditelně pookřál. Stejně jako kdysi v jihočeském Dynamu ho jeho oblíbený trenér zahrnul důvěrou a hbitý záložník mu ji začal okamžitě splácet.

V minulé sezoně zaznamenal devět hráčských bodů za pět gólů a čtyři asistence, letos v létě se pak do Doosan Areny zase vrátil. Z nadějného žolíka se stal hráč do základu a na place září. V lize i v předkolech Evropské konferenční ligy nasbíral dohromady šest gólů a čtyři asistence, zajímat se o nej začala pražská Slavia. Ale má zatím smůlu. Šulc nedávno získal novou smlouvu, královně Viktorii se upsal až do roku 2026.

21 let, obránce

Jednadvacetiletý rodák z Monrovie patřil k početné legii Afričanů, které si do týmu vyhlédl druholigový Vyškov. Přišel tam loni v létě coby volný hráč z LPRC Oiler a v Česku se rozkoukával postupně, přičemž ve Vyškově střídal období v základu s tím na lavičce. Jedenáct soutěžních klání v jeho dresu mu však nakonec stačilo k tomu, aby se letos v létě stěhoval do Plzně.

I tam začal mezi náhradníky, rozpad defenzivní čtyřky a přechod na tříobráncový systém ho však hned zkraje ročníku implementoval do sestavy. Poprvé naskočil v základu už v domácím utkání s Dritou, od odvety v ní prakticky už zůstal. Je silný v soubojích, zdravě sebevědomý. To je tahle liberijská kometa, jež se v minulém kole proti Pardubicím zapsala mezi střelce.

23 let, obránce

Hodně podobný příběh jako Dweh píše v Plzni i jeho parťák v defenzivní trojici Robin Hranáč. Ten se ale do povědomí fanoušků dostal už v minulé ligové sezoně, kdy spolu s Tomášem Vlčkem utvořil skvělou stoperskou dvojici v Pardubicích, před pár měsíci se pak oba vydali za lepším. Hranáč se vrátil do Plzně, Vlček do Slavie.

A zatímco druhý jmenovaný ze sestavy v posledních zápasech vypadl, Hranáč se v ní drží dál. Úspěšnost v obranných soubojích (73,81 %) má dokonce nejlepší ze všech hráčů Viktorie, také jich z týmu nejvíc vyhrál (31). V holportu se zkušeným Lukášem Hejdou jsou i Hranáč s Dwehem plzeňské jistoty, do sítě Pardubic skórovali oba. Jak obstojí na Spartě?

26 let, křídlo, krajní obránce

Levou stranu zálohy si pro sebe pronajal Brazilec Cadu. A vůbec nevadí, že tam hraje přes nohu, i tak je schopen předvádět skvělé výkony. Má výtečné zrychlení či první dotyk s míčem. Svými technickými dovednostmi hraje spolu s Šulcem a Lukášem Kalvachem ve středové řadě prim.

Přitom když Koubek do Viktorie přišel, Cadu chtěl pláchnout pryč. Protřelý kouč o tom ale nechtěl ani slyšet. Brzy nato poslal talentovaného Jihoameričana na hřiště a teď jsou nanejvýš spokojení oba dva.

Cadu a jeho statistiky. Livesport

26 let, křídlo

Hodně slibné záblesky měl tenhle rychlík ze Slovenska už za Michala Bílka, ještě lepší výkony by ale mohl předvádět pod jeho nástupcem Miroslavem Koubkem. Neúspěšný vstup do sezony sice odskákal přesunem na lavičku, proti Bohemians se však do sestavy zase vrátil. Celkem odehrál v lize pod Koubkem zatím 478 minut a minulý víkend se i on zapsal mezi střelce. Proměněnou penaltou definitivně zlomil odpor Pardubických.

Přesto je celkem pravděpodobné, že na hřišti Sparty půjde do hry až z lavičky. Na jeho pozici pravého záložníka totiž hraje zkušený Jan Kopic, který nejspíš dostane přednost.