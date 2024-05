Všichni dělají maximum, letos to nestačilo, uvedl Trpišovský. Druhé místo považuje za zklamání

Fotbalisté Slavie potřetí za sebou nedosáhli na ligový titul a teprve podruhé v éře trenéra Jindřicha Trpišovského (48) zakončí sezonu bez zisku trofeje. Kouč staronových českých vicemistrů označil další druhé místo za zklamání a neúspěch, podle něj rozhodlo o obhajobě Sparty více faktorů. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním utkání 4. kola nadstavby, v němž vršovický celek zvítězil 2:1 na Slovácku.

Slavia navzdory vítězství přišla před posledním kolem o šanci na titul. Sparta vyhrála 5:0 v Mladé Boleslavi a v čele tabulky udržela čtyřbodový náskok. "Ve fotbale se může stát cokoliv, ty poslední kroky jsou vždycky nejtěžší. Oba týmy na špici ale ukazovaly v průběhu sezony takovou kvalitu, že nebyla moc velká šance, že by jeden z nich dvakrát po sobě nevyhrál," řekl Trpišovský.

Slavia skončila v lize na druhém místě potřetí za sebou, stejně jako loni za Spartou. S odvěkým rivalem navíc vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru. Největším úspěchem vršovického klubu v sezoně tak je postup do osmifinále Evropské ligy, v němž nestačil na AC Milán.

Trpišovského pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport

Trpišovského pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

"Druhé místo v lize je samozřejmě neúspěch, jsme ve Slavii, ve velkém klubu. Třikrát jsme titul získali, teď jsme potřetí druzí. Vždycky chcete být před rivalem a první, takže první moje reakce je zklamání," uvedl Trpišovský. "Mám rozporuplné pocity. V sezoně se spoustu věcí povedlo, na druhou stranu i nepovedlo. Všichni kolem týmu dělají maximum, letos to nestačilo," přidal.

Jeho tým byl většinu ligového ročníku v těsném závěsu za Spartou. Naposledy Slavia vedla po 27. kole, následovala ale porážku 0:1 v Plzni a domácí ztráta 2:2 s Olomoucí. "Na titul je potřeba obrovská kvalita, která se pořád zvyšuje. Máme o sedm bodů více než loni, vyhráli jsme 25 zápasů ze 34 a stejně nehrajeme v posledním kole o titul. To je strašný paradox a jen to ukazuje, co je potřeba na první místo," uvedl Trpišovský.

Statistiky utkání Slovácko – Slavia. Opta by Stats Perform

Bývalý trenér Žižkova nebo Liberce přišel do Slavie na začátku roku 2018 a první sezonu zakončil ziskem domácího poháru, který s týmem vyhrál celkem čtyřikrát. V letech 2019 až 2021 Slavia třikrát kralovala nejvyšší soutěži, letos ale teprve podruhé pod Trpišovským nezískala trofej.

"Jako jeden z důvodů se nabízejí vzájemné zápasy se Spartou, které skončily remízou. Když jeden zvládnete, jste hned plus dva body. Ale určitě to není o jedné věci, je to souhrn více věcí," řekl Trpišovský, jehož svěřenci zakončí sezonu za týden doma proti Mladé Boleslavi.