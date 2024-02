Prostor Jana Morávka: Obrana vyhrává tituly? V Česku to platí dvojnásob, i tak je Zima risk

Když jsem se dozvěděl, že se David Zima (23) vrací do Slavie, měl jsem z toho asi jako většina lidí rozporuplné pocity. Člověk si přečetl, že se z něj stane nejdražší posila do české ligy, ani Nicolae Stanciu (30) nestál takové peníze. To se přiznám, že mě lehce zaskočilo. Proč? O tom se rozepíšu v dalším díle Prostoru Jana Morávka.

Možná to bude znít trochu povrchně, ale za takovou částku (4,5 milionu eur) bych čekal jiného hráče. Někoho, kdo se stane hvězdou. Bude bavit fanoušky. Ofenzivní typ. David je stoper, který, jak jsem se dozvěděl od datového analytika Jakuba Dobiáše v podcastu Livesport Daily, je spíš klasický stoper, který nedělá chyby. Není to málo?

Když si vybavím, jak velký vliv na ofenzivu Sparty měl obránce Dávid Hancko a z Fiorentiny jej rudí kupovali za poloviční sumu, přijde mi to jako obrovský rozdíl. Zpětně se musí uznat, jak skvělý obchod tehdy udělali.

Livesport Daily #186: Slavia si Zimou kupuje pět bodů v boji o titul, říká datový analytik Dobiáš Livesport

Přemýšlel jsem nad Zimovým krokem z několika pohledů a dosud mu nerozumím. Především z pohledu klubu, protože když jsem si poslechl Davidovy důvody, že se vrací za kamarády, kvůli trenérům a má v hlavě Euro či účast v Lize mistrů, tak se to dá pochopit. Ale Slavia jako by nehleděla doleva doprava a rozmařile utratila přes čtyři miliony eur jen proto, že může získat ověřeného hráče z minulosti. Nepřišlo mi, že nutně potřebuje stopera, navíc takto ekonomicky nákladného. Do jejího kádru bych za ty peníze viděl nadstandardního ofenzivního hráče. Obzvlášť ve chvíli, kdy jedničkou je Igoh Ogbu, tento post mohou hrát Tomáš Holeš s Janem Bořilem, v létě se vrátil Tomáš Vlček, jenž se dobře jevil v Pardubicích, v kádru je Sheriff Sinyan a po sezoně přijde z Teplic nadaný Štěpán Chaloupek.

Ale zůstanu ještě u Davida – sám jsem nikdy takové rozhodnutí nedělal. Možnosti návratu do Česka určitě byly, ale nikdy jsem nad tím ani neuvažoval. Možná i proto, že jsem byl vnitřně nastavený, že chci zůstat v zahraničí a rvát se o to. Bral bych jako prohru, kdybych to v Německu vzdal a šel zpátky do Česka. Apeloval jsem tehdy i na agenta, že preferuji zahraniční varianty. Chtěl jsem se vyvíjet, zdokonalovat jazyk. Ale každý preferuje něco jiného.

Stopeři pražské Slavie. Livesport / Profimedia

Viděl jsem to třeba na příkladu Milana Petržely v Augsburgu: bylo na něm jednoznačně znát, že na Bundesligu má, jenže minut dostával málo. Na tréninku měl přitom dobré věci, ale nevydržel to. Zabalil to strašně rychle. Vrátil se do Plzně, kde byl uctívaný, což mě mrzelo.

Zima ale sám přiznal, že zůstal s klukama ze Slavie v kontaktu, byl v týmové skupině na WhatsAppu. Jako by z klubu nikdy neodešel. Naprosto dokážu pochopit, že se mu třeba i stýskalo a česká týmová kabina mu sedí daleko víc než venku, kde si každý jede na svoje triko a je to hodně individuální záležitost.

Pro mě je ale škoda, že to v 23 letech vzdal a vrátil se zpátky. Obzvlášť v momentě, kdy o něj stál Hamburk a byl ochotný zaplatit mnohem větší peníze než Slavia. Dokonce by ze Zimy udělali nejdražší posilu za posledních pět, šest let. HSV má našlápnuto vrátit se do Bundesligy, je to velký, tradiční klub, vede je mladý trenér, mají krásný stadion, vždy měli hodně peněz a úroveň druhé Bundesligy není o moc horší, než je ta česká, možná je i o chlup kvalitnější. Hráč jako David jim citelně schází, byl by tam jasným členem základní sestavy, troufám si říct oporou a kdyby jim to vyšlo, od léta by mohl hrát Bundesligu.

Vybral si ale Slavii. A ta podle mého vsadila vše na jednu kartu – když zažije hodně úspěšné jaro a sejdou se další okolnosti, může v příští sezoně hrát základní skupinu Ligy mistrů. A když bude Zima podávat dobré výkony, řekne si o místo v sestavě na Euro a možná, že se dokáže celkem rychle znovu prodat do ciziny.

To je pro obě strany naprosto ideální a vysněný scénář, ale jak víme, ve fotbale některé věci naplánovat nelze. Za mě je to spíš risk než sázka na jistotu. Sparta totiž vypadá v této sezoně silně, je našlapaná a boj o titul bude těsný. A co se týká reprezentace – tam se těžko něco predikuje, protože dosud nevíme, jakým fotbalem se chceme prezentovat, jakou budeme mít tvář, tudíž ani nelze říct, kteří hráči připadají v úvahu. Není tu jen Zima. V lize běhají jiní stopeři – Ladislav Krejčí, Martin Vitík, Tomáš Holeš či všemi chválený Robin Hranáč. Nechtěl bych opomenout ani již zmíněného Vlčka, který však ve Slavii moc nehraje. A k tomu tam jsou ještě kluci jako Jakub Brabec a Tomáš Kalas.

Více snad napoví březnový sraz, kde bude národní tým čelit Norsku s elitním útočníkem Erlingem Haalandem. To bude (nejspíš i pro Zimu) velký test.

Přestupová suma za Zimu je opravdu velká a přiznám se, že mi moc nedává smysl. Jasně, Slavia jej za šest milionů eur už prodala, takže stále je v jeho případě v plusu, ale do budoucna tomu nerozumím. Na druhou stranu nesouhlasím s tím, že už bude pro zahraniční kluby moc starý a klub ho neprodá. To si nemyslím. I když mu bude šestadvacet, věřím, že minimálně pět milionů eur za něj Slavia dostat na trhu může. Ale nikde není psáno, že Zima bude chtít jít znovu ven, třeba udělá kariéru ve Slavii. Ostatně české top kluby už jsou na takové úrovni, že umí udělat hráčům nadstandardní platové podmínky. Slavia s novým majitelem s tím navíc nebude mít nejspíš žádný problém.

Klub si ale asi tímto transferem tolik neuvědomil, že znovu ukázal svoji ekonomickou sílu a že nemá problém s velkými investicemi. Za 150 milionů si pořídil brankáře z české ligy a obránce, který nehrál v Serii A. To je velký luxus. A tuzemské kluby na to mohou přirozeně reagovat a zvednout ceny svých hráčů. Vyšroubuje se to zase o něco nahoru a je otázka, zda Slavia a Sparta budou chtít za takové peníze nakupovat v Česku, nebo půjdou pro hráče na evropský trh.

Papírově má Slavia po příchodu Zimy asi nejsilnější obranu v lize. Kdyby se vedle sebe měli postavit Ogbu a Zima, tak to vypadá opravdu skvěle, v tříčlenné obraně se k nim může přidat i Holeš. Na českou ligu je to nadstandard, možná až i škoda, když těch doopravdy těžkých zápasů je jen pár.

Ale to už trochu přeháním. Slavia ví, o co na jaře hraje. Liga mistrů je relativně blízko. A až na konci sezony se dozvíme, zda se investice do obránce a brankáře ukáží jako prozíravější volba, než kdyby klub masivně posílil ofenzivu.

Ale jak se říká – útok vyhrává zápas, obrana tituly. A v české lize to platí dvojnásobně…