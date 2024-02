Rekordní posila Zima: Vracím se domů. Trenéři udělali maximum, aby mě dostali do Slavie

Fotbalista David Zima (23) vnímá svůj přestup z FC Turín zpět do Slavie jako návrat domů. Během dvou a půl let v Itálii měl pocit, že z pražského týmu vlastně nikdy úplně neodešel. Reprezentační obránce v rozhovoru pro klubový web rovněž řekl, že na jeho výkonech ve Slavii bude muset být znát, že odehrál přes 30 zápasů v elitní Serii A.

Zima poprvé přišel do Slavie z Olomouce v zimě 2020, o rok a půl později přestoupil do Turína, kde se ale i vinou zdravotních problémů příliš neprosadil. Vršovický klub ho vykoupil za zhruba sto milionů korun. "(Znamená to pro mě) návrat domů. Byl jsem tu rok a půl, což pro mě byla nejkrásnější léta fotbalové kariéry. Moc rád bych je zopakoval," uvedl Zima.

S bývalými spoluhráči z Edenu byl po celou dobu v kontaktu. "Ze Slavie jsem nikdy vlastně úplně neodešel, protože jsem zůstal ve skupině hráčů na whatsappu až doteď. Dohodli jsme se, že mě tam nechají, abych mohl být s hráči a realizačním týmem v kontaktu, abych věděl, co se v klubu děje," přiznal Zima, jenž se Slavií získal dva tituly.

V této sezoně zasáhl v dresu Turína pouze do šesti soutěžních zápasů a počítal s lednovým odchodem. "Spousta klubů měla zájem. Byly to jak zahraniční kluby z lepších evropských soutěží, ale také z nižších soutěží. Klubů bylo hodně, docela se to mlelo. V duchu jsem doufal, že by mohla vyjít Slavia. Bylo to ale jako na houpačce. Nakonec se to definitivně potvrdilo, za což jsem moc šťastný," podotkl devatenáctinásobný reprezentant.

"Slavii jsem si vybral hlavně proto, že jsem od samého začátku byl v kontaktu s trenéry, kteří mě chtěli. Řekli mi, že udělají maximum, aby mě dostali do Slavie. To pro mě bylo velkým impulsem, abych i já sám udělal něco k tomu, abych se vrátil do Slavie," doplnil Zima.

Přestupovou částkou vyrovnal historicky nejdražší příchod hráče do české ligy. "Největší očekávání mám sám od sebe. Stejně tak si největší tlak kladu na sebe sám. Přicházím z kvalitní soutěže, která patří mezi nejlepší evropské ligy. Musí být na mé výkonnosti znát, že jsem odehrál přes třicet zápasů v Serii A. Udělám maximum, aby byla Slavia úspěšná. Zbytek mě nemusí zajímat, protože nejdůležitější je týmový úspěch," prohlásil Zima.

Angažmá v Turíně hodnotí pozitivně. "S odstupem času budu určitě rád vzpomínat, že jsem tento krok udělal, ačkoliv mi to poslední rok přineslo hodně problémů a těžkých chvil. První rok byl ale naopak velice dobrý. Z působení v Itálii si beru hodně zkušeností, naučil jsem se nový jazyk. V dnešní době je to velice důležité, že mám další zemi, kde se plynule bez problémů domluvím," řekl olomoucký odchovanec.

Cítí, že v Itálii dospěl. "Charakterem jsem se nezměnil, ale už vím, co od života mohu očekávat a čeho chci dosáhnout, což je to nejdůležitější. Z pohledu fotbalového doufám, že jsem se zlepšil, ale i tak je dost věcí, na kterých je třeba pracovat," podotkl Zima.

"Angažmá v zahraničí mi dalo spoustu zkušeností. Dozvěděl jsem se, kde je evropská špička a co mi chybí k tomu, abych na ni dosáhl. Ať už z hlediska fyzického, kde jde hlavně o silovou stránku, nebo fotbalového. Tam se to týká především techniky, přehledu ve hře a zkušenosti. Vím, kde jsou mé slabiny a naopak silné stránky. Budu muset na svých slabých stránkách pracovat každým dnem, aby se z mých slabých stránek staly silné stránky," dodal.