Slavia hladce v generálce přehrála Zlaté Moravce, Zima naskočil ve druhém poločase

Fotbalisté pražské Slavie v generálce na jarní část sezony porazili doma Zlaté Moravce 4:1. Druhý tým ligové tabulky rozhodl o vítězství nad posledním celkem slovenské nejvyšší soutěže už v první půli, kdy se mezi 20. a 27. minutou trefili všichni tři ofenzivní hráči Lukáš Provod (27), Mojmír Chytil (24) a Václav Jurečka (29). Po změně stran se za favorita prosadil střídající Ivan Schranz (30). Teplice v generálce rozdrtily druholigovou Duklu Praha 5:0.

Slavia věnuje výtěžek z utkání na nákup terénních sanitek a dalšího zdravotnického vybavení pro válkou zasaženou Ukrajinu. Pražané původně zvažovali odehrát generálku proti Slovanu Bratislava, od plánu ale upustili kvůli tomu, že slovenský šampion na zahraničním soustředění nastoupil proti Dynamu Moskva. Ruské kluby byly krátce po začátku invaze na Ukrajinu předloni na konci února vyřazeny ze soutěží UEFA. Evropské týmy s nimi nehrají ani přípravné zápasy.

"My jsme to dostali (od vedení) oznámené, museli jsme se na to připravit. Pro nás bylo důležité domácí prostředí, to byla naše podmínka. V tu dobu, (kdy se to o tom rozhodovalo), byli jsme na soustředění v Portugalsku. Ve hře byly ještě jiné týmy a nakonec se to rozhodlo takhle. Příprava byla nějak dělaná, aby vygradovala nějakým zápasem. Okolnosti se takhle sešly a my jsme to akceptovali," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

V generálce nasadil do základní sestavy jedinou ze zimních posil obránce Ondřeje Zmrzlého. Zlaté Moravce, vedené bývalým hráčem Pražanů koučem Michalem Hippem, v úvodu dvakrát zahrozily, ale skóre se jim otevřít nepovedlo.

Statistiky utkání. Livesport

Postupně přebral před více než šesti tisícovkami diváků v Edenu iniciativu domácí favorit. Ve 20. minutě napřáhl z hranice vápna Provod a tečovanou ranou překonal hostujícího gólmana. Za další tři minuty krátce po rohovém kopu zvýšil patičkou Chytil a o chvíli později se prosadil Jurečka.

Druhá půle navzdory trvalé slávistické převaze skončila nerozhodně. Po hodině hry Trpišovský hned devětkrát vystřídal a jeden z nových hráčů Schranz v 73. minutě před gólmanem nezaváhal. V 81. minutě se dočkali branky i hosté, Mandouse překonal Kuzma.

"Pro nás bylo důležité zvyknout si na domácí prostředí před prvním jarním zápasem a vyzkoušet si i nový trávník, který je zase trochu jiný. Myslím, že to bylo podobné tomu, co nás v některých domácích zápasech čeká - hra do plné obrany, hodně ofenzivních situací i rychlé brejky soupeře. Prověřilo nás to z hlediska dostupování, presinku, hry bez míče, která nám na začátku dělala problémy," uvedl Trpišovský.

Jeho svěřenci si poprvé zahráli na novém trávníku. Slavia v zimní pauze k výměnu hrací plochy sáhla po necelém půlroce. "Na původní zápas se Slovanem jsme měli variantu buď tady doma, nebo v Chomutově podle stavu plochy. Čekalo se na potvrzení od firmy, která to dělala, jestli bude možnost to tady odehrát. Ta touha vyzkoušet si hřiště byla pro nás velká. Tráva potřebuje do ideálního stavu ještě tak týden, proto jsme odlehčili hřišti rozcvičkou před zápasem jinde. Zatím tráva vypadala výborně, držela. Určitě z toho máme lepší pocit než z těch předchozích položení," řekl Trpišovský.

Pražané zakončili zimní přípravu bez porážky s bilancí čtyř vítězství a remízy. Do jarní části první ligy vstoupí za týden domácím zápasem proti Jablonci.