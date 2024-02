Legionáři: První letošní výhra, nelichotivý rekord i premiérové vyloučení v kariéře

Adam Hložek (21) sice absolvoval největší porci minut v budesligovém zápase od přestupu ze Sparty, ani své 46. utkání v německé nejvyšší soutěži ale neodehrál celé a zaznamenal tak nelichotivý rekord. O patro níž se utrápené Schalke s Tomášem Kalasem (30) dočkalo první letošní výhry, na kterou v Premier League naopak dál čeká West Ham s Tomášem Součkem (28) a Vladimírem Coufalem (31). Soutěžní debut absolvoval v Rakousku Vítězslav Jaroš (22) a Sturmu Graz pomohl k pohárovému postupu čistým kontem. V Nizozemsku byl vyloučen Richard Sedláček (24), byla to jeho první červená karta v kariéře. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Hamu se poslední týdny nedaří. V letošním kalendářním roce si napříč soutěžemi připsal čtyři remízy a dvě porážky a na výhru čeká i po 23. kole Premier League, ve kterém si z Old Trafford odvezl prohru 0:3. V první velké šanci zápasu se přitom ocitl Tomáš Souček. Kapitán národního rýmu hlavičkoval po rohu, jeho tečovaný pokus ale zlikvidoval André Onana. Zanedlouho zahrozili Kladiváři znovu, dobře mířenou ránu z kopačky Součka, jenž zakončoval po centru Vladimíra Coufala, však tečoval vedle brány Harry Maguire.

Pak už převzal iniciativu Manchester United, ze který se ve čtvrtém soutěžním utkání střelecky prosadil Rasmus Höjlund. Oba Češi opustili trávník v 72. minutě a bylo to mimochodem vůbec poprvé během jejich angažmá ve West Hamu, kdy byli staženi ze zápasu PL současně. Starší z dvojice odcházel ze hřiště se žlutou kartou, napomenutí vyfasoval poprvé od začátku listopadu a v aktuální sezoně potřetí. Hosté v tabulce klesli na sedmé místo za svého nedělního přemožitele, Souček i Coufal obdrželi shodnou známku 6.2.

Součkovy statistiky proti Manchesteru United. Opta by Stats Perform / Profimedia

Václav Černý i ve čtvrtém letošním utkání Wolfsburgu figuroval v zahajovací jedenáctce a ve 20. minutě domácího zápasu s Hoffenheimem si mohl vylepšit statistiky produktivity – za stavu 1:0 ideálně přiťukl míč Jonasu Windovi, jehož rána však jen orazítkovala pravou tyč. Do druhého poločasu už reprezentační křídelník vinou pochroumaného kolena nezasáhl, od Livesportu dostal známku 6.3. Celý duel, který skončil remízou 2:2, absolvoval v sestavě Hoffe Pavel Kadeřábek. Jeho výkon byl oceněn známkou 6.8.

V sestavě Leverkusenu tentokrát zasáhl do hry jen Adam Hložek, jenž letos podruhé dostal v Bundeslize šanci od začátku. Ocitl se v několika příležitostech, ani jednu nevyužil. V 16. minutě pálil levačkou na zadní tyč, bránu ale o fous minul. Před přestávkou pro změnu přestřelil a 20 minut před koncem trefil pouze obránce. Záhy dostal za protesty žlutou kartu, svou první v ročníku a třetí v nejvyšší německé soutěži. Výhru Bayeru 2:0 zařídil dvěma góly Nathan Tella, Hložek byl střídán v 92. minutě a ohodnocen byl známkou 7.3.

V těchto prostorech se Hložek proti Darmstadtu pohyboval. Opta by Stats Perform / @bayer04fussball

Nehráli: Tomáš Čvančara, Mönchengladbach, Patrik Schick, Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, David Jurásek, Hoffenheim, Alex Král, Union

Twente po třech soutěžních ztrátách v řadě zabralo, když si ve 20. kole Eredivisie poradilo doma s Waalwijkem 3:0. K vítězství, které v součtu se zaváháním Alkmaaru vytvořilo celku z Enschede šestibodový náskok na třetím místě tabulky, přispěl i Michal Sadílek, jenž jako tradičně odehrál celý zápas. Krátce před přestávkou dokonce poprvé od srpna skóroval, gól mu však nebyl uznán kvůli ofsajdu. Tou dobou vedli domácí 1:0, pojišťovací trefy přidali v závěrečné desetiminutovce. Reprezentační záložník byl oceněn známkou 7.7.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Kalas pomohl Schalke k vítězství 1:0 v domácím klání s Braunschweigem. Dluhy zatížený celek z Gelsenkirchenu bral ve 2. Bundeslize tři body poprvé od 10. prosince a posunul se před Kaiserslautern na 14. místo tabulky. Někdejší opora reprezentační obrany odehrála v sobotu celý zápas a Livesportem byla ohodnocena známkou 7.3.

Vítězslav Jaroš si soutěžní premiéru v dresu Sturmu Graz ozdobil vychytanou nulou. V domácím pohárovém klání s Austrií Vídeň na něj šla jediná přímá střela, tým ze Štýrského Hradce si zajistil semifinále OFB Cupu díky triumfu 2:0. Kmenový hráč Liverpoolu absolvoval mistrovské utkání mimo ostrovy vůbec poprvé v profesionální kariéře.

Richard Sedláček, který v Eerste Divisie hájí barvy Venla, má za sebou "červený debut". V domácím zápase s rezervou PSV, který hráči VVV zvládli 3:2, byl pod sprchy poslán bez předcházího napomínání v 64. minutě. Jeho zákrok navíc znamenal penaltu, kterou však hoté nevyužili. Odchovanec Sparty dostal za páteční výkon známku 5.2.

Očima Jana Morávka

"Xabi Alonso sáhl logicky ke změnám kvůli poháru, který Bayer čeká v týdnu. Je pro ně důležité být ve hře i nadále o co nejvíc trofejí. Do hry se tak dostali Adam Hložek či nová posila Borja Iglesias. U Adama se připomněla statistika, že ani ve svém 46. startu neodehrál v Bundeslize celý zápas. Dokonce je to rekordní počin. Přitom střídal až ve druhé minutě nastaveného času… Myslím, že kdyby o tomhle Alonso věděl, tak ho nechá ho dohrát. Zrovna on má dostatek empatie, aby hráče podržel. Adam odehrál v lize jen 37 procent z možných minut v Leverkusenu, určitě to pro něj není ideální a představoval by si to jinak.

Našel jsem si, že proti Darmstadtu naběhal nějakých 21 sprintů a měl druhý nejvyšší počet kilometrů z týmů. Dostal se i do dobré střelecké pozice, kdy pálil levačkou. Vyhodnotil to dobře, ale bohužel minul… To není úplně špatné, ale je to málo. Alonso ho dle jeho slov vnímá jako poctivého hráče, kterého může použít do základu i z lavičky, ale forma a výkonnost ostatních hráčů, respektive Adamových konkurentů, je na vyšší úrovni. Nicméně Kicker dal Adamovi známku čtyři, což není dobré, jelikož byl společně se Stanišičem a Iglesiasem nejhorší z týmu."