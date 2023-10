První poločas jsem hrál tužku, nedat penaltu mě nakoplo, řekl Vachoušek po "zlaté" remíze

Útočník Tadeáš Vachoušek (19) připustil, že měl velký strach, aby jeho neproměněná penalta v nastavení první půle ligového utkání se Slavií nepřispěla k pozdější porážce teplických fotbalistů. Bezbrankovou remízu označil mladý talent v rozhovoru s novináři za zlatou. Trenér Severočechů Zdenko Frťala svého svěřence pochválil za to, jak po změně stran na nezdar při pokutovém kopu zareagoval.

"Jsem rád, že ta neproměněná penalta nakonec neznamenala porážku. Byl jsem ve stresu až do konce zápasu. Jsem rád, že jsme to urvali na bod. Nakonec beru remízu jako zlatou," řekl Vachoušek po zápase 10. kola.

Protože na trávníku nebyli útočník Daniel Fila, který nemohl proti Slavii nastoupit kvůli hostování z pražského klubu, ani Daniel Trubač, ujal se ve třetí minutě nastavení první půle překvapivě penalty teprve 19letý benjamínek.

"Filous chyběl, ten to kope, Trub taky nebyl na hřišti. Byl jsem určený ve trojce na tréninku. Na penaltu jsem si dost věřil, v béčku jsem dal všechny. Bohužel to nevyšlo, jedeme dál," prohlásil Vachoušek.

Slávistický brankář Aleš Mandous jeho střelu k tyči vyrazil. "Koukám tak trošku na nohy a čekám, až gólman skočí. Tentokrát jsem to kopl docela dobře, ale Mandy to skvěle chytil," prohlásil Vachoušek.

Mandous byl hodně překvapený, že penaltu zahrával Vachoušek. "S trenéry jsme se připravovali na různé střelce, kam to dávají, ale Vachoušek mezi nimi ani nebyl. Myslel jsem, že si to vezme Mareček. Myslím, že mladý Vachy kopal první penaltu, tak jsem se rozhodl sám pro stranu. Hlavně jsem nechtěl jít napřed, abych mu to neulehčil. Naštěstí jsem vystihl stranu," těšilo bývalého gólmana Žiliny či Olomouce.

Při pokutových kopech se mu poměrně daří. "Mám nějakou sérii, ale ani to nepočítám. Vím, že je to asi více než polovina chycených. Občas s kluky penalty trénujeme, snažím se v nich zlepšovat, i když je to hlavně o štěstí. Určitě se za specialistu nepovažuju. Kdybych dnes tipl druhou stranu, tak jsem vymalovaný," řekl s úsměvem.

Vachoušek tvrdil, že mu neproměněná penalta do dalšího průběhu paradoxně pomohla. "První poločas jsem hrál trošku tužku. Pak jsem nedal penaltu, trochu mě to zvedlo. Začal jsem si trochu více věřit. Já to mám trochu naopak. Mě zvedne úspěch i neúspěch, mám to takhle v hlavě nastavené," uvedl.

Za reakci ho pochválil i trenér Frťala. "Na jednu stranu oceňuji, že měl v sobě vnitřní sílu si míč vzít. Hlavně v druhém poločase udělal vše pro to, aby svůj nezdar odčinil. Jiní velcí hráči v důležitých zápasech neproměnili penaltu a možná je to položilo, ale Tadys ukázal, jaký má charakter. Nebudu ho za to peskovat. Kdyby penaltu proměnil, třeba by se zápas vyvíjel jinak, ale to už se nedozvíme," přemítal Frťala.

Spoluhráči Vachouškovi nic nevyčítali a povzbudili ho. "Popravdě já tohle úplně nemusím. Musím si to pročistit sám v hlavě. Nakonec se to docela povedlo," konstatoval Vachoušek. "Nějaký vtípek jsem pak zaznamenal. Že dlužím Grigymu (brankáři Tomáši Grigarovi) peníze. Já mu je pošlu," řekl s úsměvem.

Podpořil ho i otec Štěpán, legenda teplického klubu a současný sportovní ředitel Severočechů. "Dokonce mě pochválil za druhý poločas, jak jsem po té penaltě zareagoval. Takže jsem rád," prohlásil Vachoušek.

Penaltu by klidně zahrával znovu. "Věřil bych si na ni, ale nevím, jestli mě na ni trenér pošle. Každopádně z každé nedobré věci se dá vzít zkušenost a pomůže mi to do budoucna," mínil mládežnický reprezentant.

Jeho tým obral v této ligové sezoně doma o body i třetího aspiranta na titul. Vedle Slavie uhráli Severočeši remízu (1:1) také s obhájcem trofeje Spartou a dokonce porazili Plzeň 1:0. "Myslím, že Sparta byla oproti Slavii trochu nechutnější. Myslím, že Slavii jsme potrápili víc," srovnával Vachoušek.

