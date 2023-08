Slávista Hronek má namířeno do Teplic. Na severu Čech už trénuje, řeší se jeho hostování

Když v prosinci minulého roku přestupoval do Slavie, určitě si maloval růžovější budoucnost. Skutečnost je však taková, že se Petr Hronek (30) v kádru sešívaných neprosadil, ve FORTUNA:LIZE odehrál pouhých 176 minut a aktuálně tak pokukuje po novém angažmá. Usadit by se, alespoň na zbytek sezony, mohl bývalý hráč Bohemians na severu Čech. V Teplicích už se pracovitý záložník zapojil do tréninku a dle vyjádření klubu se finalizuje jeho hostování.

"Petr je skvěle fyzicky vybavený a připravený hráč, který pracuje na velkém prostoru. Je neskutečně platný v presinku, nešetří krokem, je hodně soubojový, nevadí mu fyzická hra. Má i určité X faktory, jako jsou jeho vynikající dlouhé auty nebo doplnění pokutového území, kde má výbornou útočnou hlavu," říkal v prosinci, kdy Hronek přestoupil do Slavie, pro klubový web o nové akvizici trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

"Cítím velkou radost. Je mi 29 let a musím říct, že jsem asi úplně nečekal, že o mě bude mít takový klub zájem. O to víc si toho cením, o to víc jsem šťastnější," popisoval tehdy samotný hráč své pocity. Nutno říct, že se mu angažmá v Edenu příliš nevydařilo – pouhých šest ligových startů, 176 odehraných minut a jedna jediná asistence.

V novém ročníku se už Hronek nedostal ani na lavičku A-mužstva. Klub z Edenu ho chtěl původně prodat, což se však zřejmě nakonec nepovede. V Teplicích se někdejší hráč Jablonce, Příbrami, Jihlavy či Zlína pokusí oživit kariéru. V lize má Hronek na kontě 186 startů a 31 branek.