Slavia si v Norsku vyhlédla krajního obránce, za jeho služby se plácne přes kapsu

Zdravotní prohlídka, doladění pár formalit a devatenáctiletý El Hadji Malick Diouf bude hráčem Slavie. Vicemistr z Edenu a momentálně druhý tým FORTUNA:LIGY si krajního obránce stejně jako řadu dřívějších posil vyhlédl v severských zemích. Tentokrát loví v norském Tromsö IL a dohoda je velmi blízko, tvrdí to norský portál Nettavisen s tím, že sešívaní za hráče zaplatí zhruba 66 milionů korun.

O tom, že má Slavia o mladého Senegalce zájem, není pochyb. Jednání probíhají už několik týdnů. "Ještě jsme se nedohodli a nemáme k tomu žádné další informace," uvedl v poslední den roku 2023 pro Nordlys a Nettavisen sportovní manažer TIL Lars Petter Kræmer Andressen.

Je jasné, že dokud není přestup potvrzen, nechce se mu do médií pouštět jakékoliv zprávy. Vše prý bude komentovat ve chvíli, kdy bude definitivně vše uzavřeno. Finanční odstupné by mělo přesáhnout třicet milionů norských korun. Suma třiceti milionů je základem, další položkou jsou bonusy.

Podle všeho by Diouf už měl být se Slavií na podmínkách domluven a během pár dní by měl zamířit do Česka. Tedy pokud se v nejbližších dnech nestane něco nepředvídaného. Hráč ještě pochopitelně před podpisem smlouvy absolvuje v Praze lékařskou prohlídku. Norský klub má mít ve smlouvě klauzuli, která mu zaručuje procenta v případě dalšího prodeje.

Zástupci Slavie byli hráče sledovat osobně během podzimu, až poté vršovický klub zahájil jednání o získání Dioufa. Levý obránce zakončil sezonu se třemi vstřelenými góly a jednou asistencí.