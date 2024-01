Slavia oznámila příchod stopera Chaloupka, v Edenu podepsal čtyřletý kontrakt

Fotbalová Slavia hlásí první zimní posilu. Stal se jí podle očekávání talentovaný stoper Štěpán Chaloupek (20), který do Edenu přestoupil z Teplic. V novém působišti podepsal čtyřletou smlouvu s platností od 30. června 2024. Sezonu totiž dohraje mládežnický reprezentant ještě na severu Čech.

Slavia Chaloupka sledovala dlouhodobě. "Štěpán je ve svých 20 letech pilířem základní sestavy prvoligového týmu a reprezentační jednadvacítky. Zaujala nás obrovská síla, dominance v hlavičkových soubojích a zároveň, s přihlédnutím na jeho mladý věk, velká herní vyspělost. Jarní část sezony stráví ještě na angažmá v Teplicích a já věřím, že do letní přípravy naskočí ještě zkušenější hráč, který u nás naplno rozvine svůj fotbalový potenciál," řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek pro klubový web.

Urostlý obránce (190 cm) byl rád, že jsou dlouhá jednání u úspěšného konce. "Věřím, že to bude úspěšná cesta. Projekt, který je v klubu nastavený, se mi velmi líbí. Trenér Trpišovský mi osobně volal, gratuloval mi," vyznal se hráč, jenž zatím v lize nastoupil ke 46 utkáním.

A letos na podzim se dočkal i premiérové trefy, když hlavičkou pod břevno pomohl týmu k remíze 1:1 s Bohemians. "Nejvíc mě charakterizují osobní souboje, maximální nasazení. Velká minutáž, kterou jsem na podzim v lize dostal, mi ohromně pomohla, dodala sebevědomí. Snad se mi to podaří prodat v létě ve Slavii," přál si.

S fotbalem začínal v rodném Meziboří, odkud odešel do Teplic. V jejich dresu debutoval v nejvyšší soutěži v listopadu 2021 na Letné proti Spartě. V aktuálním ligovém ročníku nasbíral 1609 minut, což ho v celkovém pořadí soutěže řadí na deváté místo. Za reprezentaci do 21 let odehrál čtyři duely, z toho tři v probíhající kvalifikaci o mistrovství Evropy.