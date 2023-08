Slavia poprvé těžila z práce Tijaniho. Sešívanou radost přinesla povedená střídání

Fotbalisté Slavie zvítězili ve čtvrtém kole Fortuna ligy na hřišti Mladé Boleslavi 1:0. V utkání plném ostrých faulů byli Pražané dlouho bezradní, když se jen těžko propracovávali k ohrožení brány soupeře. V 59. minutě však vytrhl jejich ofenzivě trn z paty střídající Muhamed Tijani, z jehož hlavičkového souboje s domácím Florentem Poulolem vzešel jediný gól zápasu. Slávisté se tak ziskem všech bodů opět dotáhli na první Spartu.

Sešívaní sice přijížděli do města automobilů s plným bodovým ziskem v zádech, proti výborně hrající Mladé Boleslavi se však museli mít na pozoru. Slavia sice zatím pokaždé zvítězila, velký problém jí však činilo proměňování šancí, což se naplno ukázalo v předešlém duelu proti Zlínu. Toho chtěli využít nabuzení svěřenci Marka Kuliče, kteří na svého soka ztráceli pouhé dva body. K výborným dosavadním výsledkům je přitom táhl po třech kolech nejproduktivnější hráč celé soutěže Lamin Jawo.

Statistiky zápasu. Livesport

Již poměrně tradičně obsadili fanoušci Slavie tribuny stadionu v Mladé Boleslavi a po 10 minutách hry se chytali za hlavy po nevyužité šanci Conrada Wallema. Mladý Nor se svižně otočil s míčem ve vápně a vypálil jen těsně vedle. Další příležitost sešívaných přišla až po odehrané půlhodině, kdy nechal Lukáš Masopust z přímého kopu vyniknout skákajícího Matouše Trmala. Po faulu se zahrávala standardka i na druhé straně, Daniel Mareček ovšem Ondřeje Koláře nezaskočil. Skóre tak mohl v závěru půle otevřít do té doby neviditelný Mojmír Chytil, jenže prudký centr sklepl jen do náruče Trmala. Nervózní poločas plný ostrých soubojů nakonec skončil nejen bez gólů, ale i bez Wallema, který střet se soupeřem odnesl nuceným střídáním.

Z tvrdosti týmy neubraly ani po změně stran, a diváci tak místo pohledných akcí často viděli přerušenou hru. Jindřich Trpišovský zareagoval na tento nelichotivý průběh střídáními, která přinesla záhy své ovoce. Tijani ze střídačky zamířil hned do pokutového území, kde svým tělem předčil bránícího Poulola a poslal hosty do vedení. Předsezonní posila z Ostravy mohla vzápětí přidat druhou branku, rychle padající balon ale poslala jen do rukavic gólmana. Šanci ke zvýšení náskoku měl v 72. minutě Mick van Buren, skvělým zákrokem se ovšem opět činil Trmal, který držel naděje Boleslavi na zisk bodu. Závěr si však hosté pohídali a modrobílé ke srovnání nepustili.

Slavia tedy neporušila svou stoprocentní bilanci ani nyní a opět zvítězila. Jejím příštím soupeřem bude 20. srpna Baník, Boleslav o den dříve pojede na Slovácko.

