Duel se Slavií se blíží, AS ztrácí body i stopery. Můj nejhorší začátek, přiznává Mourinho

Fotbalový AS Řím se potácí v menší krizi. Soupeř pražské Slavie v Evropské lize prohrál ve čtvrtečním duelu v Janově 1:4 a pokud byl trenér José Mourinho (60) vždy považován za mistra defenzivy, v tomto případě jeho nejsilnější zbraň vůbec nefunguje. Giallorossi mají aktuálně třetí nejhorší obranu z celé Serie A.

Dopředu to jde dobře. Již 13 nastřílených gólů v šesti kolech řadí římský celek mezi nejofenzivnější týmy ligy. Zapadl i Romelu Lukaku, který během necelých čtyř zápasů dal dva góly. Jenže směrem dozadu to nefunguje. Jen v jednom zápase (s bezradným Empoli) zůstala na konci zápasu v kolonce inkasovaných branek nula.

Poslední zápas s Janovem s výsledkem 1:4 jen podtrhl nepohodu. "Ta prohra mě uvnitř hodně bolí, i kvůli mému vztahu s AS. Je to nejhorší začátek sezony v mé kariéře," přiznal portugalský trenér, který v italské metropoli načal svou třetí sezonu.

Poslední zápasy AS Řím. Livesport

Nedá se říci, že by AS Řím svého soupeře nepřehrával. V držení míče měl naprostou převahu (71% : 29%), na střely na bránu ale vyhrál domácí Janov 4:3. Všechno, co prošlo na Ruie Patricia, byl gól. "Bohužel, v bráně končí každá střela, která na nás míří. To ale není záležitost brankáře. Pevnost defenzivy vychází z práce každého hráče a jeho pohybu bez míče," bránil kouč pětatřicetiletého matadora, kterého přivedl do týmu v roce 2021, jen dva měsíce po svém nástupu do Říma.

Třetí ztráta stopera

Současná hra AS prý aktuálně trpí hlavně kvůli absencím dvou důležitých článků sestavy. "Loni se mluvilo o chybách Ibañeze, ale on nám dodával stabilitu. Chybí nám také Smalling," jmenuje Mourinho dvě stěžejní persony ze středu obrany z loňské sezony. Zatímco brazilský stoper Roger Ibañez zamířil do saúdskoarabského Al Ahli, Brit Chris Smalling už skoro měsíc léčí zánět šlach.

Ze stabilní tříčlenné obrany z loňské sezony tak zůstal jen Gianluca Mancini. Nově řídí stoperskou trojici Diego Llorente, který loni spíš jen zaskakoval. Místo Smallinga dostal důvěru Evan Ndicka, který přišel z Frankfurtu. Jenže v Janově se zranil i Llorente – po 24 minutách hry opustil hřiště a do obrany se musel stáhnout defenzivní středopolař Bryan Cristante.

Pohled na loňskou tabulku naznačuje, že AS Řím se do pohárové Evropy probojoval hlavně díky obraně, kterou měl po Neapoli, Laziu a Juventusu čtvrtou nejlepší (38 inkasovaných gólů / 38 zápasů), naopak útok byl v Serii A až devátý nejlepší.

V dalším kole čeká Římany duel s nováčkem z Frosinone a i když by asi jindy byl tento zápas jen dalším v řadě, mluví tentokrát Mourinho velmi opatrně. "Od zítřka na tom utkání budeme pracovat. Bude opravdu důležité, i když se v něm dají získat jen tři body," tuší Portugalec.

Hra o fanoušky

Půjde totiž i o to, usmířit si stále nespokojenější fanoušky. Po prohře s Janovem šel celý tým i s trenérem pod kotel. "Hráči tam nešli proto, že bych jim to řekl, nežádal jsem je o to, byla to jejich iniciativa. Nejsme tu od toho, abychom se omlouvali. Prohráli jsme a šli jsme s respektem za nimi. Myslím, že naši fanoušci vědí, co si myslím a co cítím, znají mou bolest. V neděli proto musí tým ze sebe vytáhnout všechno, i když bude cítit tlak a možná hráči uslyší negativní reakce. Ale musí se to zvládnout a hrát s odhodláním a odvahou," nabádá Mourinho svůj tým.

Po nedělním střetu s Frosinone čekají v rychlém sledu Římany další dva zápasy, domácí duel Evropské ligy se Servette Ženeva a pak výlet do Cagliari, na hřiště zatím nejhoršího týmu italské ligy. Až poté přijde čas na léčení šrámů, neboť na pořadu dne bude reprezentační přestávka. A po ní i měření sil s pražskou Slavií. Mourinho sice nebude smět na lavičku, dá se ale předpokládat, že defenzivu svého týmu do střetu s českým vicemistrem dostatečně vyladí.