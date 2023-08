Sparta na Letné deklasovala Pardubice pěti góly, dvakrát se trefil Kuchta

Fotbalisté Sparty potvrdili ve třetím kole FORTUNA:LIGY roli jasného favorita, když na Letné porazili Pardubice vysoko 5:2. Rudí zažili fantastickou úvodní půlhodinu, ve které vstřelili hned tři branky. Jedním ze strůjců úspěchu se stal Tomáš Wiesner (26), jenž ve svém jubilejním 100. ligovém zápase vsítil 10. branku, k níž přidal i 10. asistenci. Družina Radoslava Kováče sice dokázala v novém ročníku poprvé skórovat, stále však nepoznala chuť vítězství. Letenští se naopak fantasticky naladili na úterní klíčový duel v předkole Ligy mistrů s dánskou Kodaní.

Oba celky vlétly do utkání s velkým nasazením a k vidění byl často vysoký presink. S odehranou čtvrthodinou již ale favorit převzal otěže zápasu a rovnou poprvé udeřil. Precizním centrem našel Veljko Birmančevič osamoceného Jana Kuchtu, jenž hlavou do vzdálenější šibenice načal střelecký účet v nové sezoně. Naplněná Letná mohla znovu jásat ve 22. minutě poté, co skvostným slalomem připomněl Wiesner ofenzivní nadání a přihrávkou do vápna nabil na ránu pod břevno Lukáši Haraslínovi.

O chvíli později zpívali sparťané oslavné chorály znovu. Opěvovaným střelcem byl opět Kuchta, který si převzal balon dlouhý za obranu od Ladislava Krejčího a doběhl až k brankáři, jenž si z úhlu neohlídal prostor mezi nohama. Krejčí mohl v závěru první půle k asistenci přidat i gól, ve své oblíbené disciplíně měl ale smůlu a hlavou trefil břevno.

Statistiky utkání. Livesport

Hned po výměně stran se tedy kapitán úřadujícího mistra vrátil do role nahrávače, když na zadní tyči našel Wiesnera a ten zblízka prostřelil gólmana. O radost z potenciální vsítěné branky pak obral sparťanského exekutora penalt videorozhodčí, po jehož intervenci byl odvolán pokutový kop. To ale Pražany nemuselo vůbec mrzet, Brianovi Priskemu totiž udělal gólovou radost další ze střídajících hráčů.

Qazim Laci totiž vyslal přízemní průnikovku, kterou přetavil v nádherný obstřel do šibenice Birmančevič. Ofenzivní smýšlení se Pardubicím konečně vyplatilo v 65. minutě, kdy se trefil k tyči Denis Darmovzal. Jednalo se o první branku červenobílých v sezoně a zároveň první inkasovanou týmem z Letné. Přehnané sebevědomí Rudých v rozehrávce odzadu pak ztrestal Ladislav Krobot. Další branky se diváci na Letné i přes řadu slibných šancí už nedočkali.

Hodnocení hráčů. Livesport

Aktuální tabulka FORTUNA:LIGY