Třináctileté spojení je u konce. Obránce Řezník po sezoně opustí plzeňskou Viktorii

Obránce Radim Řezník (35) po sezoně opustí plzeňské fotbalisty. Zkušenému bekovi v létě skončí ve Viktorii smlouva a vedení aktuálně třetího týmu tabulky ji podle očekávání neprodlouží. Západočeši o tom informovali na svých internetových stránkách.

Řezník strávil ve Viktorii 13 sezon a získal s ní pět ligových titulů. Byl také u všech čtyř účastí klubu ve skupinové fázi Ligy mistrů, při té poslední ale základní fázi soutěže nehrál. V plzeňském dresu dosud posbíral 302 soutěžních startů, v tomto ročníku patřil už jen mezi náhradníky. Při četných absencích ale zasáhl do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině.

V sobotu nastoupí k poslednímu domácímu ligovému utkání a shodou okolností to bude proti Baníku Ostrava, odkud do Viktorie přišel. "Vyšlo to takhle zajímavě, určitě to pro mě bude hodně emotivní. Budu se chtít určitě loučit vítězně a věřím, že dorazí co nejvíce fanoušků," uvedl Řezník.

"Radim s námi zažil úplně všechno. Patří nesmazatelně do zlaté éry klubu. Velký profík a jedna z duší kabiny, kde se vždy staral o dobrou atmosféru. Patří mu velké poděkování za to, co pro náš klub odvedl," řekl generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek.