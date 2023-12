Trošku jsem se bál a nějak se extra neradoval, řekl Kliment o svém nejistém gólu

Plzeňskému fotbalistovi Janu Klimentovi (30) se hodně ulevilo, že pomohl brankou k suverénnímu domácímu vítězství 5:0 nad Českými Budějovicemi v 18. ligovém kole. Na svůj druhý soutěžní gól v sezoně totiž čekal téměř tři měsíce. Útočník na tiskové konferenci přiznal, že si z 80 nebo 90 procent myslel, že jeho trefa nebude uznána kvůli ofsajdu.

Kliment ve 22. minutě zvýšil na průběžných 2:0 po dlouhém nákopu za obranu a křížné střele z úhlu. "Trošku jsem se bál a nějak se extra neradoval. Až když se to na půlce rozhodlo. Byl jsem rád, že mi to neodvolali. Myslel jsem si, že to je ofsajd, třeba na 80 nebo 90 procent. Ale nakonec ne," uvedl Kliment.

V aktuálním ročníku předtím skóroval pouze 17. září při ligové výhře 7:1 ve Zlíně. "Měl jsem takové horší období. Myslím, že jsem hrál slušně, ale neproměňoval jsem šance. Ať už proti Ballkani (v Evropské konferenční lize) nebo s Hradcem Králové, kdy jsem mohl rozhodnout. Tohle je pro mě určitě důležité. Jsem rád, že mi to tam padlo," řekl Kliment. "Přemýšlíte, co dělat víc, ale asi se nedá dělat nic. Musí to tam jednou padnout a pak se to snad protrhne," doplnil pětinásobný reprezentant.

Do sestavy mu pomohla i zranění plzeňských útočníků. Po operaci kolena je dlouhodobě mimo hru Rafiu Durosinmi, jenž by navíc mohl v zimě přestoupit do zahraničí. Zdravotní problémy dlouho měl i Matěj Vydra a do utkání s Českými Budějovicemi nezasáhl zraněný Tomáš Chorý.

"Ve fotbale se to mění strašně rychle. Jednou jste dole, jednou nahoře. Jsem rád, že když nám odpadli Rafík nebo i Matěj, tak jsem splatil důvěru a zápasy nám vycházely. I když jsem nedal gól, tak jsme vyhrávali. Dnešní branka byla třešnička, doufám, že se to odšpuntuje a budu pokračovat," prohlásil Kliment.

Viktoria se vrátila na třetí místo neúplné tabulky. "Potřebovali jsme dneska vyhrát, abychom byli na třetí pozici. Na druhé místo je dost bodů, takže se soustředíme jenom na sebe. Až čas ukáže. Samozřejmě myslíme na to, abychom byli co nejvýše v tabulce. V minulé sezoně se Sparta na podzim trápila, pak získala titul. Takže nemyslím, že je to něco nemožného," uvažoval Kliment.

Ve druhém poločase příznivci Dynama ze svého sektoru několikrát hodili na hřiště dýmovnici. "Prvně jsem to vůbec nezaregistroval, až podruhé. Je to blbé. Za stavu 3:0 fanoušci ublíží hlavně svému týmu. My jsme mohli oddechnout a načerpat zase síly. Ale když jsme poblíž u kotle a přilétne to tam, určitě to není příjemné," dodal bývalý hráč Stuttgartu, Bröndby Kodaň, Jihlavy nebo Slovácka.