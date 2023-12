České Budějovice bez šance, Plzeň dominovala a díky pěti různým střelcům slaví

Viktoria Plzeň porazila v 18. kole FORTUNA:LIGY České Budějovice 5:0 a posunula se v tabulce na třetí místo za pražský tandem. O osudu duelu bylo rozhodnuto už v první půlhodině, v níž se prosadili Erik Jirka (26) a po takřka třech měsících Jan Kliment (30), kteří se nejlepším možným způsobem odvděčili za důvěru při absencích svých útočných kolegů. Po změně stran se do listiny střelců zapsal mimo jiné i Jhon Mosquera (33), jenž se trefil poprvé od začátku září. Jihočeši tak prodloužili svou sérii proher na šest ligových duelů a zůstávají na dně tabulky.

V úvodu zápasu měli první velkou šanci viktoriáni, když Robin Hranáč poslal balon hlavičkou Pavlu Buchovi a domácí běželi tři na jednoho. Bucha ale Hranáčovi přihrál pozdě, a tak si vyběhnutý Dávid Šípoš připsal skvělý zákrok. V 15. minutě zahrál Lukáš Havel ve vápně rukou a rozhodčí po přezkoumání situace systémem VAR nařídil penaltu. K té se postavil Jirka, který poslal míč bezpečně na druhou stranu, než skákal Šípoš.

O chvíli později už to bylo 2:0, když se po hezké průnikové přihrávce dostal do šance Kliment, jenž umístil balon k pravé tyči. Plzeň pokračovala v tlaku a vytvořila si několik dalších příležitostí. Z velkého vápna minul po přihrávce Jana Kopice Matěj Vydra, který poté naservíroval míč do šestnáctky Buchovi, toho ale na dvakrát vychytal Šípoš.

Západočeši ve druhém poločase nepolevili a v 55. minutě byli odměněni, když po rohovém kopu usměrnil hlavičku Lukáše Hejdy mezi tři tyče Hranáč. Po hodině hry mohli domácí ještě zvýšit svůj náskok poté, co zleva odcentroval Cadu a našel ve vápně zcela osamoceného Kopice, kterého však vychytal dobře postavený Šípoš.

V závěru se prosadil také Mosquera, jenž byl po přihrávce Kopice úplně sám ve vápně a nabízenou příležitost využil. Viktoria na konci zápasu ještě jednou udeřila, když protiútok vedený Mosquerou dokázal po odraženém míči zakončit krásnou ranou zpoza pokutového území Bucha.

