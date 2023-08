Urychlená výměna. Slavia po Dnipru položí nový trávník, odklad ligy není ve hře

Slavia po čtvrtečním úvodním domácím utkání 3. předkola Evropské ligy s ukrajinským Dniprem nechá vyměnit problematický trávník na stadionu v Edenu. Rekonstrukce hrací plochy přitom nebude vyžadovat odklad nejbližšího domácího ligového utkání, kterým bude duel s Baníkem Ostrava 20. srpna.

Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík už v pondělí informoval, že Slavia znovu vymění trávník, který ani po šesti týdnech od položení nezakořenil a je ve velmi špatném stavu. Od začátku ligového ročníku se trhá, na což si postěžoval i trenér Jindřich Trpišovský po nedělním vítězství 2:1 nad Zlínem.

Slávisté doma odehrají zápas s Dniprem, den poté začne rekonstrukce hrací plochy, která v Edenu nebyla ideální ani v minulé sezoně. "Během pátku, soboty a neděle dojde k sundání trávníku a rekultivaci podloží. V pondělí, v úterý a ve středu dojde k položení nového. Objednán je speciální trávník z Německa. Dle dodavatele by se na něm čtvrtý den od pokládky mělo v klidu hrát," uvedl ředitel strategické komunikace Slavie Jakub Splavec serveru Sport.cz.

Červenobílí plánují sehrát domácí utkání 5. ligového kola s Ostravou v původním termínu 20. srpna. O přeložení duelu nebudou usilovat, přestože Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, i Baník chtěly Slavii případně vyjít vstříc. "Za to jim nesmírně děkujeme, ale zápas odkládat nebudeme. Dokázali jsme najít rychlé řešení," podotkl Splavec.

Za měsíc 7. září odehraje v Edenu svůj zápas evropské kvalifikace proti Albánii česká reprezentace. Předseda FAČR Petr Fousek věří, že stav trávníku se do té doby zlepší a nebude třeba řešit případnou variantu přesunu utkání na jiný stadion.

"Pevně doufám, že to jen jen hypotetická otázka. Byla by to otázka nějakého krizového managementu s UEFA. My si to nechceme představovat, to znamená, že pokračujeme v původním plánu odehrát utkání v Edenu," řekl na tiskové konferenci po výkonném výboru Fousek.

"Osobně jsem byl na úvodním utkání s Hradcem Králové, kolegové byli o víkendu na zápase se Zlínem. Jsme informováni od Slavie, že bude měnit trávník. My to vítáme. Myslím, že dnes jsou technologie na takové úrovni, že ten čas by měl být dostačující k tomu, aby trávník byl připraven nejen na ligu, ale i utkání s Albánií," dodal Fousek.