Slavia porazila Zlín, ale trápila se. Výhru 2:1 trefili Lingr a Van Buren

V závěrečném zápase třetího kola FORTUNA:LIGY porazila Slavia 2:1 Zlín, a bodově se tak opět dotáhla na první příčku. Pražany provázela v první půli velká smůla, když hned tři různí střelci orazítkovali brankovou konstrukci střeženou dobře chytajícím Stanislavem Dostálem (32). Nezdary v zakončení ovšem zastínil po změně stran Ondřej Lingr (24), který povedenými jesličkami přiblížil sešívané k deváté soutěžní výhře nad Ševci v řadě. O vítěznou trefu se po hodině hry postaral Mick van Buren (30).

Před bránou hostů bylo pořádně rušno už ve třetí minutě, kdy nebezpečně hlavičkoval Ivan Schranz, změnu skóre ovšem nepřipustil na čáře zasahující obránce Dominik Simerský. Podruhé to vyprodanou Fortuna arénou zahučelo zklamáním po prudké ráně Lukáše Provoda, která orazítkovala tyč.

Branková konstrukce se otřásla i ve 30. minutě poté, co Christos Zafeiris trefil zpoza vápna spojnici. Slavia z ofenzivních snah neustupovala. Do několika nadějných příležitostí se probíjel Van Buren, který ale také poslal balon pouze do tyče, a zlínská obrana tak s velkým štěstím a skvěle chytajícím Dostálem do poločasového hvizdu neinkasovala.

Statistiky utkání. Livesport

Neprůstřelnost Ševců však měla ve druhé půli jen jepičí život. Na začátku 47. minuty se totiž po centru sklepnutém Václavem Jurečkou prosadil ranou mezi nohy Lingr. Jurečka se mohl chvíli nato sám zapsat mezi střelce, dvakrát ovšem proti němu zasáhl Dostál. Slavia se přesto dočkala druhé branky záhy.

Po výborném skluzu Tomáše Vlčka založili sešívaní protiútok, který po sérii nahrávek zakončil úspěšnou střelou na malém vápně Van Buren. Zlín mohl snížit v 63. minutě, kdy dlouho nezaměstnaný Ondřej Kolář neodhadl směr padajícího míče z kopačky Tomáše Čelůstky a nechal jej nepochopitelně dopadnout na tyč. Žlutomodří tak skórovali až chvíli před koncem, kdy hlavičku střídajícího Jakuba Černína tečoval do vlastní sítě Vlček.