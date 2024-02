V kabině jsem Zimův táta. Kluci mě nepředbíhají, hierarchie funguje, říká Lukáš Masopust

Patří mezi nejzkušenější ligové hráče. V dresu Slavie získal už tři mistrovské tituly a další by rád přidal letos. Lukáš Masopust (30) je neodmyslitelnou součástí souboru trenéra Jindřicha Trpišovského. Jak proběhla zimní příprava? Jaký vztah má s Davidem Zimou? A jak vidí vyrovnaný souboj se Spartou? Nejen o tom se český reprezentant rozpovídal v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Celý díl Livesport Daily s Lukášem Masopustem najdete také na YouTube kanálu. V páteční epizodě se opora pražské Slavie rozpovídala mimo jiné:

O vztahu s Davidem Zimou

"Tak Zimič je mi tak trochu zaslíbený, protože než odcházel do Turína, tak seděl vedle mě, a teď mi ho posadili zase zpátky. Jsem takový jeho táta, snažím se ho trochu vychovávat. Ani ne tak fotbalově, ale spíš lidsky, protože jemu se stává třeba to, že má tepláky zastrčené v ponožkách. Snažím se o něj trochu starat, ale on na mě moc nedá. On je pořád stejný, ten kluk je totálně neposkvrněný, taková čistá a hodná duše."

LS Daily: Lukáš Masopust o Davidu Zimovi Livesport

O vyrovnaném boji se Spartou

"Bavil jsem se o tom s klukama v reprezentaci, hlavně s Lukášem Sadílkem. I on říkal, že přesně ví, co po nich trenéři chtějí, mají velmi šikovnou ofenzivní trojici, jsou nechutní vzadu a kdyžtak si pomůžou ze standardky. Pro mě jako pro slávistu to není úplně příjemné, ale pro fanoušky to je určitě dobré, že je to teď takhle vyrovnané."

LS Daily: Lukáš Masopust o Spartě Livesport

O běžeckých trénincích Slavie

"Funguje tam i nějaká hierarchie, takže já třeba v poslední době chodím s tou první vedoucí skupinou. Běžím v ní první, vedu ji a i kdyby mě někdo z kluků mohl předběhnout, tak se to nedělá. Když běháme kilometrové úseky, tak to vedu tak, abychom to zaběhli za nějakých 3:25 - 3:30, a spíš se to drží tak, abychom běželi pohromadě."

LS Daily: Lukáš Masopust o přípravě Livesport

O svém humoru v kabině

"Teď hodně jedu do mladého Tomáše Vlčka, to je takový snadný terč, ale jinak to samozřejmě odskáčou postupně všichni. Hodně to schytávají Slováci, do nich jdeme se Standou Teclem hodně, Lukáš Provod je zase hodně velký profesionál, takže toho si taky hodně dobíráme. Do fórů v angličtině se moc nepouštím, maximálně s Oscarem občas něco prohodíme, ale zahraniční hráči jinak mohou být docela v klidu."

LS Daily: Lukáš Masopust o humoru Livesport

O Slavii bez Jaroslava Köstla

"Rozdíl je v tom, že nám teď nemá kdo pískat při tréninku. (smích) Z mého pohledu hráče je ale dobře, že se Jarda mohl takhle posunout, protože on je ambiciózní a ambiciózní pořád bude. Získá další zkušenosti, které může předat dál, takže jsem za něj rád a za tuhle příležitost u národního týmu. U nás se toho ale moc nezměnilo."