Bude v lize potřetí za sebou drama? Historie ukazuje, že Sparta může být nejspíš v klidu

Sparťané mohou přemýšlet o tom, jak nedopustit to, co loni sami provedli Plzni se Slavií.

Pět bodů náskok po podzimu? Sparta už má titul v kapse, mají jasno mnozí fanoušci. A historie jim dává za pravdu. V dosavadních 30 ročnících domácí fotbalové ligy se v pouhých devíti případech stalo, že nakonec zvedl mistrovský pohár tým, který po podzimu ztrácel. Z toho jen čtyřikrát měl větší odstup než čtyři body. Paradoxně ve všech těchto největších kotrmelcích figurovala Sparta, dvakrát jako lídr, jenž zpackal parádně rozehraný ročník, dvakrát jako honící pes, jejž neochromila ani obrovská bodová mezera.

Druhou zmíněnou roli si střihla už ve druhé sezoně samostatné české ligy. V ročníku 1994/95 se zavedl tříbodový systém za výhru, ovšem letenský obhájce titulu po podzimu evidoval manko sedmi bodů na vedoucí Slavii. K tomu byl v tabulce až pátý, jen tomuto týmu a pak ještě jeho následovníkům v rudém dresu o dva roky později (opět na úkor Slavie, na níž však ztráceli jen čtyři body) se v dějinách ligy povedlo stát se mistrem, když se po polovině soutěže nacházeli v tabulce tak nízko.

Slavia se pod tíhou vidiny titulu po téměř půlstoletí sesypala. Spartě nejdřív podlehla v derby, které v 90. minutě rozhodla vycházející hvězda Pavel Nedvěd. Dlouho pak byly oba kluby bodově srovnané, než sešívaní klopýtli v předposledním kole v Liberci. Jejich městský rival šel poprvé do trháku, který už nepustil. Přitom zažil překotné období a během sezony měnil třikrát (!) trenéra.

Z opačné strany to Sparta poznala v sezoně 2001/02, kdy po podzimu vedla o dva body před Viktorií Žižkov, pozdější mistr z Liberce zaostával o sedm. Úspěch Slovanu je navíc o to pozoruhodnější, že na jaře zbývalo odehrát jen 14 kol, Severočeši tak měli o něco menší prostor na obrat.

Aktuální pořadí fotbalové ligy. Livesport

Tým z Letné mu jej však hodně usnadnil vnitřními problémy. Když šest kol před koncem prohrál v Jablonci a Liberec se ujal o bod vedení, tehdejšímu šéfovi klubu Vlastimilu Košťálovi došla trpělivost a den před derby se Slavií (!) vyhodil kouče Jaroslava Hřebíka, který podle něj vytvářel v kabině nervózní atmosféru. Jeho nástupce Vítězslav Lavička však v následujících třech kolech získal jediný bod, vrcholem pak byla domácí porážka s Teplicemi 2:3, kdy Sionko s Jarošíkem zahodili penaltu.

Téměř identická situace se opakovala o 10 let později. Sparta po podzimu vedla před Libercem o šest bodů. Jenže klubový boss Daniel Křetínský nebyl s výkony spokojený, celý realizační tým po podzimu skončil, a to včetně manažera Jozefa Chovance. Na jeho místo přišel Hřebík, svého bývalého svěřence Haška vrátil do pozice kouče a po dvou porážkách v úvodních třech jarních kolech byla psychická výhoda tatam.

Nepřesvědčivé jaro podtrhl tým v předposledním dějství remízou na Dukle, kde mu citelně chyběl zraněný střelec Kweuke. Výsledek znamenal definitivní konec nadějí na titul, o nějž se pár dní nato v přímém duelu u Nisy utkali fotbalisté Liberce a Plzně. Změny na střídačce přišly okamžitě: Hřebík s Haškem ihned skončili a závěrečný duel ročníku dokoučoval tehdejší asistent Václav Jílek.

Jízda z minulé sezony, kdy se naopak Sparta přehnala přes vedoucí Plzeň, na niž po podzimu ztrácela sedm bodů, i přes druhou Slavii, je ještě v živé paměti. Zajímavé je, že to bylo poprvé v historii české nejvyšší soutěže, kdy podruhé za sebou nevyhrál titul tým, jenž tabulce po polovině ročníku vévodil. Je to důkaz výjimečnosti situace a další argument pro to, že může být Sparta v klidu, nebo to naopak svědčí o tom, že je liga vyrovnanější než dřív a ke zvratům tak bude docházet stále častěji?