Livesport Daily #190: Vyrovnaný boj se Spartou? Radši bych v klidu vyhrával, říká Masopust

Fotbalový univerzál Lukáš Masopust (30) je jedním z nejdůležitějších a nejzkušenějších hráčů v kabině pražské Slavie. Rodák z Božejova vyhrál v sešívaném dresu tři ligové tituly, třikrát ovládl český pohár a na posledním Euru byl v každém českém utkání členem základní jedenáctky. V aktuálním ročníku ho na jaře čeká se Slavií boj o návrat na ligový trůn, ale také například vyřazovací fáze Evropské ligy. Jak se pere s častými změnami herních pozic? Jak probíhá týmová kondiční příprava? Jaký vztah má s navrátilcem Davidem Zimou? A jak hráč jeho kalibru bere změnu klubového majitele? To všechno jsme v dnešním vydání Livesport Daily probrali právě s Lukášem Masopustem.

Do nejvyšší soutěže naskočil poprvé v sezoně 2012/2013 a od té doby vystřídal Masopust dresy Jihlavy, Jablonce a pražské Slavie. Hráč, který příští týden oslaví 31. narozeniny, se vypracoval v oporu jak v klubu, tak i v reprezentaci. Velký fotbalový univerzál patří ke stavebním pilířům úspěšné éry Slavie a v posledních letech se kolem něj v kabině vystřídala řada týmových parťáků.

"Jste zvyklý na nějaké spoluhráče, se kterými jste zároveň kamarádi. No a najednou vám odchází ti kamarádi, se kterými si rozumíte i lidsky. Dřív jsme se třeba scházeli hodinu před srazem, seděli jsme v kuchyňce a pili jsme kafe a bylo nás tam třeba deset. Dneska se tam sejdeme třeba ve třech, ve čtyřech. Mladší kluci třeba chodí do posilovny, kde hrají šipky, takže je to zkrátka trochu jiné, ale to je normální, v kabině teď není žádný problém," říká Masopust.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vtípky a humor v kabině.

Vyhlídky směrem k blížícímu se mistrovství Evropy.

Průběh zimního přípravného kempu.

