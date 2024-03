V Liberci se mohou těšit na nového majitele, Kania měl aktivovat opci na koupi Slovanu

Slovan Liberec se může začít těšit na nového majitele. Podnikatel Ondřej Kania (31) totiž podle zpráv serveru inFotbal.cz ve čtvrtek aktivoval opci na koupi severočeského klubu, kterou vyjednal s dosavadním majitelem Ludvíkem Karlem (77) už před Vánoci.

Kania má podještědský klub převzít ze 75 % po Velikonocích. "Velice si vážím možnosti podílet se na budoucím směrování čtvrtého nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu za poslední čtvrtstoletí," uvedl stále velmi mladý podnikatel před časem pro klubový web Slovanu.

"Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti – tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu," dodal Kania.

Kania, výkonný ředitel společnosti Consilium, která zřizuje sítě amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku, má se Slovanem velké plány. Už od zimy by totiž podle informací serveru inFotbal.cz mohl mít vliv na přestupovou politiku Jan Nezmar, jenž by měl pod Ještědem navázat na působení v roli sportovního ředitele z let 2012 až 2017.