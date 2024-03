Staňkovy zákroky nás nastartovaly, klobouk dolů, jak zachytal, chválil gólmana Jurečka

Útočník Slavie Václav Jurečka (29) rozhodl utkání 25. kola fotbalové ligy proti Liberci (3:0) dvěma góly, na pozápasové tiskové konferenci ale chválil především své spoluhráče. Kanonýr ocenil výkon brankáře Jindřicha Staňka i kolegy z útoku Mojmíra Chytila, který se proti Severočechům rovněž střelecky prosadil.

Jurečka poslal domácí do vedení po čtvrthodině hry z pokutového kopu, Liberec ale následně vyrovnal hru a vytvořil si velké gólové příležitosti. "Byl to těžký zápas, pro nás cenné vítězství. Místo abychom po prvním gólu uklidnili hru, tak jsme pustili Liberec do šancí. Sami jsme si zápas zkomplikovali," řekl nejlepší střelec minulé ligové sezony.

Nejblíže vyrovnání byl chorvatský útočník Luka Kulenovič. Před pauzou nastřelil břevno a v 65. minutě při nevídané trojité šanci neprostřelil zblízka Staňka. "Klobouk dolů, jak Jindra zachytal, strašně nám pomohl. Už v Plzni během mistrovské sezony ukázal, že dokáže tým v důležitých chvílích podržet. I proto přišel k nám do Slavie, dnes to potvrdil," ocenil Jurečka reprezentačního brankáře, který neinkasoval ani ve třetím ligovém utkání po zimním přestupu z Viktorie. "Jeho zákroky nás nastartovaly k tomu, že jsme pak přidali další dva góly," přidal bývalý hráč Slovácka nebo Opavy.

Čeští vicemistři se mohli v závěru spolehnout na své dva nejlepší střelce. V 83. minutě dal Chytil svou 11. ligovou branku v ročníku a v 90. minutě přidal Jurečka 13. zásah. "Do druhé půle jsme chtěli vstoupit lépe, pak přišel Mojma a jeho branka nás uklidnila. Je znát, že teď hraje ve formě, znovu potvrdil své kvality. Šli jsme za tím druhým gólem, i já tam měl šanci, kterou jsem mohl proměnit. Řekl bych, že nám to teď spolu jde," uvedl Jurečka, který ztrácí jediný zásah na nejlepšího kanonýra ligy Pavla Šulce z Plzně.

Pražané dnešní výhrou zareagovali na čtvrteční porážku 1:3 s AC Milán a vypadnutí v osmifinále Evropské ligy. Zároveň se posunuli do čela neúplné tabulky před Spartu, která od 18:00 hraje s Hradcem Králové.

