Za výsledek jsme strašně rádi, hlavně za nulu vzadu, potěšilo pardubického Sychru

ČTK

V průběhu sezony se pardubický fotbalista Vojtěch Sychra (21) střelecky příliš neprosazoval a chvílemi byl z toho sám špatný. Ofenzivní trápení ale záložník prolomil v pravý čas – nejprve v předposledním kole ligové nadstavby nasměroval vítězným gólem Východočechy k odvrácení hrozby přímého sestupu a k účasti v baráži a v ní dnes rovněž úvodní brankou pomohl svému týmu vyhrát první zápas v Příbrami. Přestože si Pardubičtí do domácí odvety ponesou náskok 2:0 od Litavky, podle Sychry budou hrát, jako by byl výsledek 0:0.

Sychra má v posledních třech zápasech bilanci dvou gólů a jedné asistence a zažívá nejlepší část sezony. "Už jsem z toho byl občas špatný, že mi to tam nepadalo. Měl jsem dost šancí, dost prostoru na hřišti. Furt jsem si říkal, čím to je, co mám změnit. Naštěstí v posledních zápasech jsem to prolomil a doufám, že to vydrží ještě v neděli," řekl novinářům Sychra.

V Příbrami vstřelil ve 49. minutě stěžejní první gól poté, co dorazil střelu od veterána Pavla Černého. "Mám úkol tlačit se víc do vápna a snažím se to plnit. Viděl jsem, že je tam zakončení, odražený balon. Tak jsem byl zaplaťpánbůh na správném místě. Nebyl jsem si úplně jistý, zda to nebyl ofsajd, ale naštěstí to vyšlo," pochvaloval si Sychra, který v uplynulém ligovém ročníku i kariéře v nejvyšší soutěži skóroval jen třikrát.

Utkání Příbram – Pardubice 0:2

Připustil, že první půle favoritovi příliš nevyšla. Třetí celek druhé nejvyšší soutěže držel se čtrnáctým týmem ligového tabulky krok a dokonce dvakrát trefil tyč. "Tam jsme si zahrávali, což myslím, že nás asi hodně rychle nakoplo. Viděli jsme, že úplně samo to nepůjde. Ale to jsme samozřejmě věděli. První poločas nebyl náš," uvedl Sychra.

"Věděli jsme, že to bude bojovné utkání, s čím na nás půjdou. Báli jsme se hlavně počasí a trávníku. Ten nám dal docela zabrat, na naši rychlou kombinační hru není úplně dobrý. Nakonec jsme si s tím poradili, zjednodušili jsme to, tlačili jsme se víc do brány. Za výsledek jsme strašně rádi, hlavně za nulu vzadu," doplnil pardubický křídelník.

Statistiky hráčů. Livesport

Jeho týmu by vzhledem k dvoubrankové výhře z Příbrami stačila v nedělní domácí odvetě i jednogólová porážka. "Nad tím vůbec nepřemýšlíme. Doma máme naše fanoušky, kteří jsou zvyklí na náš ofenzivní fotbal. Takže půjdeme do zápasu, jako kdyby to bylo 0:0. Určitě budeme chtít i odvetu vyhrát a opět nejlépe s čistým kontem," řekl Sychra.