Livesport Daily #9: Co přinesla ligová fotbalová sezona, hodnotí Jakub Dvořák

Livesport

Livesport Daily #9: Co přinesla ligová fotbalová sezona hodnotí Jakub Dvořák

O víkendu skončila sezona většině týmů FORTUNA:LIGY, zbývá dohrát už jen baráž o udržení, ve které budou prvoligovou příslušnost hájit Zlín a Pardubice. Co zajímavého, vyjma toho, že Sparta se stala po devíti letech mistrem, uplynulý ročník přinesl? Kdo může být s vývojem sezony spokojený a které týmy naopak budou mít v dalším ročníku co napravovat? To všechno jsme rozebrali v novém vydání Livesport Daily s novinářem Jakubem Dvořákem.

Slavia zůstala druhý rok bez titulu, ale žádné zemětřesení se podle Dvořáka v Edenu očekávat nedá. "Pozice trenéra Trpišovského zůstává naprosto pevná. Má za sebou výsledky a spoustu odvedené práce. V Česku není trenér, který by přišel a byl by okamžitě lepší než Trpišovský."

Naopak nejhůř, jak mohla, dopadla sezona pro Brno. Zbrojovka navzdory dobrému startu nakonec obsadila poslední místo a po roce se vrací do druhé ligy. "Některé kroky trenéra Martina Haška si neumím vysvětlit. Například když v zápase v Jablonci nechal jen na lavičce nejlepšího střelce týmu Jakuba Řezníčka. Hašek několikrát udělal přesný opak toho, co bylo potřeba."

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O tom, jestli Spartu po úspěšné sezoně může čekat rozprodej kádru.

O tom, co nejspíš během léta potká Viktorii Plzeň.

O nadstavbě a jestli se v nejbližší době může změnit.

