Změny v Budějovicích: Před nadstavbou skončil trenér brankářů, zkušený bek zamířil do béčka

České Budějovice bijí před startem ligové nadstavby na poplach. Vedení Dynama sáhlo před duelem s Bohemians ke změnám. Trenérem brankářů už není Zdeněk Křížek (41), kterého by měl nahradit jeho bývalý spoluhráč Pavel Kučera (47), jenž se v týdnu k Jihočechům měl připojit jako konzultant. V prvním týmu skončil také Martin Sladký (32). Informace, které jako první přinesl Deník, potvrdily i zdroje Livesport Zpráv a serveru inFotbal.cz.

Na webu Dynama dál svítí u A týmu jako trenér brankářů Křížek, od pondělí už je to však jinak. "S Křížkovou prací nebyli spokojení hlavní trenéři i vedení. Poslední místo po základní části všechno jen umocnilo," tvrdí zdroje inFotbal.cz. Spokojenost s jeho prací v poslední době nebyla, nepomohly mu určitě opakované hrubé chyby brankářů Dávida Šípoše a Martina Janáčka. Ty měl Křížek stále hájit. "Neupozornil na to, že by současní brankáři nemuseli na ligu stačit. A když měl klub vytipované posily, Křížek měl tvrdit, že nebudou lepší než Šípoš s Janáčkem," uvádějí zdroje inFotbal.cz.

Nástupcem Křížka je další bývalý ligový gólman Pavel Kučera, jenž v Dynamu před 13 lety odchytal svůj poslední ligový zápas. Prošel i Teplicemi, Žižkovem či Mladou Boleslaví. Jeho angažování klub potvrdil na svém webu. "V týdnu se k týmu Českých Budějovic jako konzultant připojil bývalý gólman Dynama, kterým je Pavel Kučera," uvádí se v pozvánce na duel s Bohemians.

Dynamo v posledních týdnech dostávalo zbytečné branky. Livesport

Není to jediná změna. Do třetiligové rezervy měl být přeřazen Martin Sladký, kterému po sezoně v jihočeském klubu skončí smlouva. Kontrakt vyprší i stoperovi Martinu Králikovi, jenž míří do Mladé Boleslavi. Klub bude ale muset řešit budoucnost řady hráčů. A to včetně klíčového záložníka Patrika Hellebranda.

