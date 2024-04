Frťalu těší jistota účasti ve střední skupině, výkon proti Dynamu ho ale rozladil

Teplický trenér Zdenko Frťala (53) po domácí remíze 2:2 s Českými Budějovicemi neskrýval smíšené pocity. Severočeši mají kolo před koncem základní části jistotu, že se po pěti letech vyhnou nadstavbové skupině o záchranu, slovenského kouče ale rozladil výkon v zápase s předposledním týmem tabulky. Na tiskové konferenci nicméně ujistil, že účast ve skupině o Evropu bere jako úspěch.

Teplice měly jistotu prostřední nadstavbové skupiny už před podvečerním utkáním proti Dynamu. Nahrála jim remíza Bohemians 1905 v Karviné. "Jsou to smíšené pocity. Jsme šťastní za to, že jsme dokázali uhrát střední skupinu, ale tenhle zápas si musíme detailně zanalyzovat," řekl Frťala.

Severočeši prohrávali od 25. minuty po vlastním gólu Lukáše Marečka a zejména v úvodu byli horším týmem. Ještě do poločasu zařídili obrat reprezentanti do 21 let Daniel Fila se Štěpánem Chaloupkem, v 67. minutě pak srovnal z penalty Jan Suchan.

"Vstup do zápasu byl katastrofální, prvních 20, možná 30 minut bylo strašných. V páté minutě se mi začalo honit hlavou, že budu střídat. Byli jsme lehkovážní, lehkomyslní, taková hra nám vůbec nepřísluší," zlobil se Frťala.

Rozhovor Zdenka Frťaly

Pozápasový rozhovor se Zdenkem Frťalou pro O2 TV Sport O2 TV Sport

Jeho tým je před posledním kolem v tabulce desátý a posun na šesté místo do skupiny o titul už je jen v rovině teorie. Skláři se ale především chtěli poprvé od sezony 2018/19 vyhnout boji o záchranu. "O elitní skupině jsme vůbec neuvažovali, to určitě ne," ujistil trenér.

Své svěřence se pokusil nabudit jiným způsobem. "Před zápasem jsem klukům řekl, že před 27 lety jsme hráli předposlední kolo doma se Slavií a vítězství nám přineslo účast v předkole Ligy mistrů. Takhle jsem je motivoval, že pro nás je prostřední skupina takový postup do předkola Ligy mistrů," uvedl bývalý dlouholetý hráč Teplic.

Rodák z Nitry slavil trenérské úspěchy dosud pouze ve druhé lize. V sezoně 2014/15 dovedl na postupovou příčku Varnsdorf, ačkoliv Severočeši se následně posunu do nejvyšší soutěže vzdali. V ročníku 2020/21 ovládl druhou ligu s Hradcem Králové a následně se přesunul do manažerské pozice v Teplicích. Na jejich lavičku usedl loni v březnu a i v aktuální sezoně s nimi potvrzoval výkonnostní vzestup.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

"Klíčem je to, co jsem hráčům kladl na srdce od prvního dne působení tady. Začali chápat, jakou má tenhle klub tradici, co je pro teplický fotbal typické. To je maximální nasazení a ochota nechat na hřišti duši. Myslím, že i naším přičiněním se zvedla návštěvnost, to všechno vnímáme. Budeme chtít, aby byli fanoušci spokojeni i po konci nadstavby," řekl Frťala.

Pokud Tepličtí podle očekávání nedosáhnou na elitní šestku, o soupeři pro nadstavbu budou mít jasno až po základní části, kterou zakončí za týden v Plzni. Vítěz prostřední skupiny si zahraje o účast v evropských pohárech se čtvrtým či pátým týmem skupiny o titul.

"Kromě dvou tří hráčů, kteří zažili před pěti lety prostřední skupinu, s tímhle nemáme žádné zkušenosti, ani já ne. Je to nějaké play off, na které se budeme chtít co nejlépe připravit. Ale teď nás pořád ještě zajímá hlavně poslední zápas v Plzni," dodal kouč, jenž před angažmá v Teplicích vedl v nejvyšší soutěži pouze Jablonec v sezoně 2015/16. V minulosti dělal asistenta Michalu Bílkovi v Blšanech, Plzni a pražské Spartě.