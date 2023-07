Andrés Iniesta odehrál poslední zápas za Vissel Kóbe, své další kroky zatím neoznámil

Legendární Španěl Andrés Iniesta (39) odehrál v sobotu svůj poslední zápas za japonský klub Vissel Kóbe. Ke své budoucnosti se velezkušený záložník po emotivním loučení zatím nevyjádřil. Směřovat by ale mimo jiné mohl i do Barcelony, kde by se mohl ujmout blíže nespecifikované nehrající role.

Iniesta nastoupil v sobotu ve středu pole s kapitánskou páskou na ruce a odehrál prvních 57 minut domácí remízy Kóbe s Consadole Sapporo v J-League. Před příchodem do Kóbe v roce 2018 nastoupil Iniesta za Barcelonu k více než 600 zápasům, čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů a získal devět titulů v La Lize.

Ve 36. minutě sobotního duelu pronikl do pokutového území a za jásotu diváků se pokusil vstřelit gól. Po 12 minutách druhého poločasu byl ale vystřídán, když jeho tým prohrával o gól. "Děkuji ti, Iniesto, že jsi dlouhá léta hrál za Vissel Kóbe," napsal jeden z fanoušků na Twitteru, když španělský hráč mířil na lavičku.

Andrés Iniesta kontroluje míč během zápasu J-League. AFP

"Iniesto, děkuji ti, že jsi přišel do Japonska," napsal další fanoušek. Po závěrečném hvizdu byl také vidět jásající divák, který držel transparent s nápisem "Gracias Iniesta".

Budoucnost v Barceloně?

Iniesta přišel do Kóbe na základě tříleté smlouvy s údajným ročním platem 30 milionů dolarů, kterou prodloužil v květnu 2021. V roce 2019 vyhrál japonský Císařský pohár a o rok později dovedl Vissel do semifinále asijské Ligy mistrů.

Minulý měsíc hrál za Kóbe v přátelském utkání proti Barceloně v Tokiu a při odchodu ze hřiště se objal s manažerem a bývalým záložníkem Xavim. V této sezoně ho však klub využíval jen střídmě a Iniesta v květnu vysvětlil, že chce v Kóbe skončit, aby mohl "včas" odejít do důchodu.

Krátce po tomto prohlášení byly vstupenky na sobotní zápas vyprodány. Utkání pro něj přitom bylo prvním startem v lize v této sezoně kvůli sérii zranění. "Posledních několik měsíců bylo opravdu těžkých jak pro mě, tak pro mé blízké," řekl podle Kyodo News Iniesta se slzami v očích zaplněnému stadionu Misaki Park. "Přišel jsem sem v roce 2018, abych pomohl dovést tento klub ke slávě," pokračoval.

"Mám pocit, že se mi to podařilo, a na hřišti i mimo něj jsem odevzdal maximum. Doufám, že cítíte stejnou hrdost jako já," uzavřel svou řeč mistr světa z roku 2010, který je spojován i s nehrající rolí v Barceloně.