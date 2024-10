Stejně rychlý jako Bolt při rekordu. Ghaňan Fuseini o své přednosti i vyloučení proti Slavii

Kdykoli se Mohammed Fuseini (22) dotkne na Stade Joseph Marien míče, tribuny ožijí, nadšeně skandují a netrpělivě očekávají nějakou fotbalovou parádičku. Minulý víkend vstřelil třetí gól v sezoně a pomohl tak belgickému Royale Union SG k hladké výhře 3:0 nad Kortrijkem. Ghanský útočník se bleskově etabloval jako jeden z nejrychlejších hráčů současného fotbalu. I o tom vypráví v rozhovoru pro ghanskou redakci Livesport Zpráv.

Před dvěma týdny dosáhl v zápase s Anderlechtem ohromující rychlosti 37,58 km/h, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota v historii belgické ligy. Pro představu – takovou průměrnou rychlost měl Jamajčan Usain Bolt, když v roce 2009 vytvořil světový rekord v běhu na 100 metrů (9,58 sekundy).

Fuseini tím doslova předběhl všechny současné hráče. Například nejvyšší zaznamenanou rychlost v dějinách Premier League drží nizozemský obránce Micky van de Ven s 37,38 km/h. Ghanskému sprinterovi zbývá překonat pouze nejrychlejšího hráče historie, kterým je Thierry Henry s rekordem 39,2km/h z roku 1998.

"V akademii jsem hodně dribloval, ale trenéři mi říkali, že jsem rychlý a měl bych toho využít. Tehdy jsem si uvědomil, že opravdu, ale opravdu rychlý jsem," svěřil se. "Od té doby jsem začal hodně běhat. Nemyslím si, že je to jedna z mých největších předností, jsem také dynamický, umím napadat," dodal.

Navzdory své závratné rychlosti si je vědom rozšířeného stereotypu, že agilní hráči mají na hřišti často problémy s rozhodováním. Útočník Royale Union SG se proto snaží zachovat klid, s 12 góly v posledních 24 ligových zápasech se mu to zřejmě daří. "Když máte míč, musíte přemýšlet. Nemůžete pořád běhat dokola. Musíte se uklidnit, ať už s míčem nebo bez, a ujistit se, že opravdu myslíte," řekl.

Rád by si na hřišti zazávodil s Mbappém. Aby k tomuto duelu ale došlo, musel by si Royale Union zajistit místo v Lize mistrů. Tu měl blízko už na začátku aktuální sezony, Belgičané však v kvalifikaci padli v součtu dvojzápasu 1:4 s pražskou Slavií. Fuseini tehdy dostal v závěru prvního utkání červenou kartu za nesportovní chování, čehož dodnes lituje.

"Těším se, až si zahraju alespoň Evropskou ligu, je to skvělá soutěž. Když jsem minulý čtvrtek sledoval zápas z tribuny, uvědomil jsem si, jak moc jsem zklamal. Hodně jsem o tom přemýšlel, zkrátka jsem to pokazil," věděl po vyřazení absolvent Right to Dream Academy. "Musím se poučit ze svých chyb a jít dál, čeká mě ještě jeden zápas, který musím vynechat, doufám, že v dalším už budu týmu k dispozici," dodal.

Navzdory těmto problémům je Fuseiniho dobrodružství veskrze pozitivní. V Bruselu si získal srdce fanoušků. "Příchod do Belgie byl jedním z nejlepších rozhodnutí," tvrdí, a to i když se týmu v posledních zápasech nedařilo dávat góly. "Snažili jsme se pracovat na zakončení v tréninku, pro mě osobně to není jen o tom skórovat, chci tvořit šance a prostor pro jiné hráče," doplnil.

I přes dobrou formu se mu zatím nepodařilo obléknout reprezentační dres Ghany, zůstává však optimistický. "Jsem trpělivý. Jsem si jistý, že až přijde ten správný čas, zavolají mi. A až mi zavolají, budu tam a budu připravený reprezentovat svou vlast," říká.