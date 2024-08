Postřehy z utkání Slavia – Royale Union: Chorý si řekl o přízeň, obrana fungovala i bez lídrů

Vstup do nové sezony v pohárové Evropě se Slavii povedl nad očekávání. Sešívaní v bouřlivém domácím prostředí porazili Royale Union 3:1 a do Belgie příští týden zamíří s nadějným náskokem. Slavii k výhře dotáhl dvougólový Tomáš Chorý (29) a trenér Jindřich Trpišovský (48) může být spokojený i s pevnou defenzivou. Ta totiž v nové sezoně stále neinkasovala z kopaček soupeře.

Faktor Chorý

Přes čtvrt hodiny byste ho na hřišti hledali marně. Do mezihry se příliš nezapojoval, dlouhé míče z obranné poloviny mu létaly nad hlavou, z ničeho nic ale přišla jeho chvíle. Lukáš Provod se dostal k centru z levé strany, Chorý se odpoutal od svého strážce a hlavou vstřelil veledůležitý gól. Přesně kvůli takovým momentům za něj Slavia do Plzně poslala přes tři miliony eur.

Nevýrazná domácí premiéra proti Českým Budějovicím, kterou pozanamenalo bučení při každém jeho doteku s míčem, i kritika po zápase s Libercem rázem byla ta tam. Eden se po úvodní brance reprezentačního útočníka v sešívaném dresu proměnil v rozbouřený kotel a fanoušci si s chutí zakřičeli i Chorého jméno. Z toho viditelně spadl tlak, na hrotu se pral, získával fauly a ještě před poločasem byl za svou snahu odměněn druhým gólem. Na takového Chorého si zvyknou i nároční slávističtí fanoušci.

Vládci vzdušného prostoru

Na Slavii, jako byla ta středeční, fanoušci čekali dobré čtyři roky. Hra hlavou byla v poslední době spíše slabinou svěřenců Jindřicha Trpišovského, zápas proti Saint-Gilloise ale naznačil, že trápení by mohlo být pryč. Nejde to po zemi? Zkusíme to ze vzduchu. Nejde to ze hry? Pomůžeme si standardkou. Přesně takové nastavení ukázali sešívání při své evropské premiéře.

Úvodní čtvrthodina patřila soupeři. Domácí čekali v bloku na rychlý přechod do útoku, ten ale příliš nefungoval. Z ojedinělého centru do vápna však dokázali udeřit a ukázali, že právě hra hlavou může být proti belgickým vicemistrům klíčem k úspěchu. I druhý gól sešívaných padl ze vzduchu, tentokrát po rohovém kopu. Přesné zásahy výrazně pomohly, ale ještě důležitější byla dominance na vlastní polovině. David Zima a Igoh Ogbu byli ve vzduchu místy až nerovnými soupeři pro útočníky belgického týmu.

Statistiky utkání. Livesport

Obrana fungovala i bez lídrů

Čtyři zápasy, jeden inkasovaný gól. Přesně takovou bilancí se může Slavia chlubit na začátku sezony. Proti belgickému výběru defenzivní trojice obstála i přesto, že do ní trenér Trpišovský výrazně zasáhl. Poprvé od začátku nenaskočil Jan Bořil a absentoval také potrestaný Tomáš Holeš. I bez obou lídrů si nově složený trojlístek poradil na výbornou.

Na stopera stažený Filip Prebsl působil jistě, vyšla ale hlavně sázka na Davida Zimu. Na jaře často kritizovaný navrátilec z Itálie ukázal, čím si o zahraniční angažmá řekl. Výborná práce ve vzduchu ale hlavně rychlost směrem dozadu i dopředu. V zápise o utkání byl veden jako levý stoper, on ale se pohyboval téměř všude. Míče získával nalevo i napravo a při jejich vyvážení se několikrát dostal až na pravé křídlo. Kdyby vedle něho naskočil Ondřej Kúdela mohlo se vám zdát, že jste se vrátili do roku 2021.

Smolná premiéra

Když Alexandr Bužek v červenci přestupoval ze Zlína do Edenu, pravděpodobně očekával, že o místo v áčku Slavie bude muset zabojovat v druholigové rezervě. Příprava mu ale vyšla natolik, že si ho Trpišovského realizační tým i přes zranění nechal v prvním týmu. A soutěžní premiéru v červeno-bílém si dvacetiletý záložník odbyl právě proti Saint-Gilloise. Vstup na evropskou scénu mu ale pořádně zhořkl. Po devíti minutách na hřišti k němu propadl centr z pravé strany a Bužek ho kolenem srazil za bezmocného brankáře Antonína Kinského. Ve zbytku zápasu se i proto trochu hledal. Ostatně jako celá Slavia, se kterou obdržený gól viditelně zatřásl. Uklidnění přineslo až vyloučení hostujícího Mohammeda Fuseiniho.

V hledišti už se Liga mistrů hraje

Jestli Slavia na hřišti v úvodu zápasu spíš vyčkávala, fanoušci se dlouho pobízet nenechali. Ještě před výkopem se Tribuna sever pochlubila vydařeným choreem, které hlásilo, že Eden je místo mezi nebem a zemí. A přesně takové prostředí se 18 470 fanoušků snažilo vytvořit. Celých devadesát minut neúnavně podporovali svůj tým a nakonec jim pomohli k důležitému vítězství v boji o vysněný postup do Ligy mistrů.