Chorého akcie v Edenu prudce stouply. Útočná posila dvěma góly sestřelila belgický Union

Slavia Praha zvítězila v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů nad belgickým Royale Union SG 3:1 a po slibném výkonu se přiblížila postupu do poslední fáze kvalifikace. Hlavním hrdinou zápasu se stal Tomáš Chorý (29), jenž svými dvěma prvními zásahy v červenobílém dresu rozhodl, a výrazně tak nakročil k vylepšení své reputace mezi domácími fanoušky, kteří ho po přestupu z Plzně dosud příliš nepřijali. Kaňkou na výkonu sešívaných byl jen vlastní gól Alexandra Bužka (20), který si první start v A-týmu určitě představoval jinak.

Hosté mohli v Edenu udeřit už v samém úvodu. Cameron Puertas již ve třetí minutě poslal zleva ostrý míč do vápna, kde ho Dennis Eckert Ayensa nasměroval ke štěstí domácích jen těsně vedle levé tyče Antonína Kinského. Po čtvrthodině hry se poprvé osmělila také Slavia. Chorý prodloužil aut na Lukáše Provoda, jenž nebezpečně hlavičkoval k zadní tyči, Anthony Moris však skryl balon ve své náruči.

Zanedlouho si oba čeští reprezentanti vyměnili role a když Provod poslal takřka od rohového praporku přesný centr na hlavu Chorého, vytáhlý útočník jej bez problémů uklidil do sítě. Vedoucí gól červenobílé viditelně nakopl a zhruba v polovině úvodního dějstsví z úctyhodné vzdáleností napřáhl Filip Prebsl, jeho pumelice pořádně provětrala boční síť. V závěru první půle se navíc po rohu Christose Zafeirise ve vápně opět skvěle zorientoval Chorý a další přesnou hlavičkou zdvojnásobil domácí náskok.

Během poločasové přestávky se nad Edenem hustě rozpršelo, což ovšem nevyvedlo z míry Malicka Dioufa, jenž podobně jako v Liberci vypálil razantně z první, tentokrát ale jeho dělovka těsně minula bránu. V 57. minutě pak mohli slávisté děkovat ledabylé rozehrávce Morise, kterou pohotově vystihl Oscar Dorley a z druhého doteku propálil nebohého brankáře.

Statistiky utkání. Livesport

Ačkoliv to v tento moment nevypadalo na žádné drama, v úvodu závěrečné dvacetiminutovky si nešťastně srazil míč do vlastní sítě debutující Bužek. Veškeré šance Belgičanů se zápasem něco udělat pak pohřbil Mohammed Fuseini. Ten v samém závěru po faulu na jednoho z hráčů Unionu nesportovně vrazil do Davida Douděry a zaslouženě putoval do sprch.

Slavia však i navzdory tomu dvojduel se silným soupeřem načala skvěle a jednou nohou vykročila do čtvrtého předkola. Sešívaní nicméně ještě musí vše stvrdit v odvetě, která je na programu 13. srpna v Bruselu.