Baník nehodlá v rozpáleném Jerevanu nic podcenit. Je před námi těžké utkání, varuje Hapal

Fotbalisté Ostravy nastoupí ve čtvrtek proti Urartu k venkovní odvetě 2. předkola Konferenční ligy. Baník před týdnem při návratu do pohárů v úvodním domácím utkání zvítězil nad arménským outsiderem 5:1 a se čtyřgólovým náskokem má postup do další fáze skoro jistý. Trenér Slezanů Pavel Hapal však varuje před uspokojením a vyhrát chce i v odvetě. Zápas v rozpáleném Jerevanu, kde teploty dosahují 35 stupňů Celsia, začne v 17:00.

Baník minulý čtvrtek ve Vítkovicích prožil povedený návrat do pohárů po 14 letech a v souboji čtvrtých týmů svých domácích soutěží z minulé sezony dominoval. O branky se podělilo pět střelců, mrzet mohl Slezany pouze inkasovaný gól v závěru nastavení, kdy už přitom hráli přesilovku po vyloučení kapitána hostů Žirajra Margarjana.

Pokud Baník v odvetě nezkolabuje a přes Urartu přejde, připíše si teprve druhý postup ze sedmi pohárových dvojzápasů od rozdělení federace. V dalším kole by čelil vítězi duelu Magpies – FC Kodaň. Favorizovaný dánský účastník vyřazovací fáze minulé sezony Ligy mistrů na úvod porazil gibraltarského trpaslíka venku 3:0.

Slezané by případný úvodní duel 3. předkola v Kodani s největší pravděpodobností sehráli už příští středu, tedy o den dříve, než je v Konferenční lize obvyklé. Na cestě do hlavní fáze soutěže potřebují zdolat tři protivníky a nesmějí ani jednou zaváhat.

Baník však zatím myslí jen na Urartu. "Vytvořili jsme si v Ostravě dobrou pozici pro odvetu, ale jsme teprve v poločase. Nic není hotovo. Musíme udělat i druhý krok a zvládnout odvetu na půdě soupeře, který se bude chtít rehabilitovat a na domácím hřišti určitě bude nebezpečný. Je před námi těžké utkání a tak k tomu přistupujeme," prohlásil Hapal.

Slezané očekávají, že venkovní odveta bude náročnější než úvodní vzájemný zápas. Urartu doma prohrálo jediný z posledních osmi soutěžních duelů. V Jerevanu navíc panuje ještě větší horko než aktuálně v Česku a teploty se tam pohybují až kolem 35 stupňů.

"Tohle by nás nemělo v žádném případě jakkoliv ovlivnit. Podmínky jsou pro oba stejné. Dobře, domácí tým je na ně zvyklý, ale my je musíme umět porazit kdekoliv," uvedl záložník Matěj Šín. "Soupeř dokáže být nebezpečný v rychlém přechodu do útoku, pokud má prostor. Když ho nedostane, víc kazí. Ukázalo se asi i to, že soupeř možná není tolik zvyklý na vyšší tempo hry. Když se jim ale prostor nechá, dokážou být šikovní a nebezpeční a umějí to trestat," podotkl dvacetiletý talent.

Urartu, které v pohárech ještě nikdy neprošlo do skupinové fáze, chce dvojutkání ještě zdramatizovat. Na rozdíl od Baníku úspěšně absolvovalo úvodní předkolo Konferenční ligy, domácí soutěž mu ale zase ještě nezačala a o víkendu nehrálo. Slezané se na duel v Arménii naladili nedělním vítězstvím 1:0 nad Jabloncem.

"Pokusíme se v odvetě ještě zabojovat, i když to budeme mít po takovém výsledku prvního zápasu těžké. Musím říct, že na takovou rychlost nejsme zvyklí. V takovém tempu běžně zápasy nehráváme," připustil trenér Urartu Dmitrij Gunko.

Hapal o víkendu proti Jablonci zamíchal se základní sestavou a další rotace se dá očekávat i v Jerevanu. Premiéru v ostravském dresu by si mohla odbýt brankářská posila Dominik Holec. Kvůli zranění doma zůstali David Lischka, Tomáš Rigo a Radim Šudák. Urartu bude chybět potrestaný kapitán Margarjan.