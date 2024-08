Baník věří, že může Kodaň zdolat. Na domácí půdě bude odvracet jednobrankové manko

Fotbalisté Baníku se chtějí přiblížit podzimní účasti v pohárové Evropě. Ostravští budou v domácí odvetě 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň dohánět jednobrankové manko z prvního utkání, v němž favoritovi podlehli 0:1. Utkání se bude hrát na Městském stadionu ve Vítkovicích ve čtvrtek od 19:00.

Baník hraje poháry po 14 letech, ve skupinové fázi ještě nikdy nebyl. V letošní kvalifikaci Konferenční ligy prohrál poprvé, v minulém předkole dvakrát zdolal arménské mužstvo Urartu. Los mu přisoudil papírově nejsilnějšího možného soupeře. Nejúspěšnější dánský tým posledních let a patnáctinásobný ligový šampion loni ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil po penaltovém rozstřelu pražskou Spartu. Nakonec Kodaň došla až do osmifinále milionářské soutěže, poté co postoupila z těžké skupiny s Bayernem Mnichov, Galatasarayem a Manchesterem United.

Ostravští se v Dánsku uvedli nadějným výkonem, až v první minutě nastavení rozhodl o výhře favorita střídající Victor Froholdt. "Je to porážka, mají náskok 0:1. Samozřejmě je to těžká rána, když dostanete gól v závěru utkání. Nicméně musím kluky pochválit," uvedl po utkání trenér Pavel Hapal.

Postupující se v závěrečném 4. předkole utká s vítězem duelu Kilmarnock – Tromsö, poražený v pohárech skončí. Úvodní zápas ve Skotsku skončil remízou 2:2, odveta v Norsku se odehraje také ve čtvrtek.

Hapalův tým hrál v Kodani odvážně, vytvořil si více gólových šancí než soupeř, což mu dodalo sebevědomí do odvety. "Nemůžete proti tak silnému soupeři úplně betonovat, to by vás umačkali a v 60. minutě by bylo po vás. Musí cítit, že máte sílu a musíte jim to znepříjemňovat. Technickým hráčům se taky nechce bránit. Toho jsme se snažili využít. Věděli jsme, že to není Kodaň v topu, jako když v minulé sezoně porazili Manchester United. Kvalitu ale mají," řekl zkušený obránce Michal Frydrych.

Oba soupeři se o víkendu ve svých soutěžích naladili na odvetu vítězně. Baník zdolal Hradec Králové 1:0 a Kodaň zvítězila na hřišti Sönderjyske 2:0. O góly se postarali Orri Óskarsson a Mohamed Elyounoussi. Soupeř Baníku po čtyřech kolech vede dánskou ligu se ziskem deseti bodů.