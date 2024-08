Čeká nás náročné utkání, jde o velmi silný tým, říká Holoubek před Paksem

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi David Holoubek (44) očekává ve čtvrtečním úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy s Paksem urputného soupeře a hru plnou osobních soubojů. Řekl to na předzápasové tiskové konferenci. Podle čtyřiačtyřicetiletého kouče jsou maďarští vicemistři herním stylem opakem Hapoelu Beer Ševa, který Středočeši vyřadili v předchozí fázi. Rozhodovat mohou standardní situace, u těch obranných chystá Holoubek změny.

"Čeká nás velmi náročné utkání. Hrají jednodušším způsobem, který je založený na velice dobrých krajních obráncích a útočníkovi. Nemají třeba tak individuálně zdatné hráče jako Beer Ševa, ale jsou velmi silný tým," řekl Holoubek novinářům před domácím zápasem.

Bývalý trenér Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací nechtěl příliš komentovat soupisku úřadujících vítězů Maďarského poháru, kteří se spoléhají pouze na domácí hráče a nemají v týmu žádné cizince. "Je to maďarský tým, který má kádr, jaký má. Národností hráčů se nezaobíráme, důležitá je pro nás jejich typologie a způsob hry," podotkl Holoubek.

V zápasech obou týmů v této sezoně padá v průměru přes tři góly na utkání, a to i díky standardním situacím. Mladoboleslavští díky nim otočili v odvetě s Beer Ševou poločasový stav 0:2 na 4:2 a v součtu s domácí remízou 1:1 prošli dál. Navázali tak na postup přes litevský Transinvest ve 2. předkole. V neděli ale po standardních situacích inkasovali všechny branky při ligové porážce 2:3 v Olomouci.

"Je vidět, jak je ten život v rovnováze. V Beer Ševě jsme se nádherným způsobem ze standardek prosadili a o tři dny později se nám to vrátilo v Olomouci. Standardní situace mohou být na obě strany klíčem k celému dvojutkání," uvedl Holoubek. "Je to pro nás zvednutý ukazovák, musíme bránění lépe zvládat v osobní rovině, být jednoznačně obezřetnější. Pro čtvrtek jsme to celé úplně překopali, zareagovali jsme na to a chceme soupeře v tomhle překvapit," přidal k obranným standardním situacím.

Aktuální forma mužstva. Livesport

Středočeši si zahráli hlavní fázi evropské soutěže pouze v letech 2006 a 2007 v někdejším Poháru UEFA. Sedmkrát v řadě neprošli předkolem, nyní jim stačí vyřadit posledního soupeře. "Máme to jako nějaký sen, ale k tomu snu se musíme ještě propracovat. Budou rozhodovat detaily. Bude to ještě těžká cesta, ale jsme připravení a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní," dodal Holoubek.