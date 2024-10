Kapitán fotbalistů Mladé Boleslavi Marek Matějovský (42) věří, že se náročný program a dlouhé cestování nepodepíšou na výkonu jeho týmu v úvodním kole Konferenční ligy na hřišti arménského celku FC Noah. Uvedl to v rozhovoru pro klubový web. Záložník se může ve čtvrtek stát nejstarším hráčem v historii soutěže, šance Středočechů na tříbodový zisk proti nečitelnému soupeři odhadovat nechtěl.

Mladé Boleslavi určil los náročné protivníky na cestování, kromě Jerevanu poletí ještě do norského Molde a portugalského Guimaraese. Středočeský klub je v hlavní fázi evropského poháru po 17 letech, po dlouhé době si tak zvyká i na zhuštěný zápasový program.

"Samozřejmě lepší jsou bližší destinace než letošní Arménie nebo například před pěti lety Kazachstán, což byla jedna z nejhorších cest, co jsem s fotbalem zažil. Ale cestování k fotbalu patří. Dnes už všichni vědí, jak se mají v průběhu sezony chovat, jak odpočívat a nabírat síly. V Boleslavi máme dobré podmínky pro regeneraci," uvedl Matějovský, jenž byl u obou účastí Mladé Boleslavi ve skupině Poháru UEFA v sezonách 2006/07 a 2007/08.

"Zápasy evropského poháru jsou rozhodně zpestřením fotbalové sezony. Navíc se mi vybavují vzpomínky, jak jsem před sedmnácti lety v boleslavském dresu hrál evropský pohár naposledy. Máme z účasti v Konferenční lize všichni radost, protože dlouhá léta jsme se snažili do skupiny evropského poháru dostat," připomněl Matějovský předchozích sedm neúspěšných pokusů v předkolech.

Noah prošel do ligové fáze Konferenční ligy skrz čtyři předkola a vyřadil i favorizované AEK Atény nebo Ružomberok. V minulé sezoně arménské ligy obsadil druhé místo.

"Osobně s arménským fotbalem zkušenosti nemám. Musíme se co nejlépe nachystat, abychom zápas s neznámým soupeřem zvládli. V takovém případě je hlavně potřeba hrát a plnit úkoly, jak si přeje trenér. Posuzovat naše ambice a soupeřovu sílu nechci, každý tým, který se prokouše kvalifikačními předkoly, musí mít kvalitu," uvedl Matějovský.

Bývalý hráč pražské Sparty a Readingu se může ve čtvrtek stát nejstarším fotbalistou, který nastoupil v hlavní fázi Konferenční ligy. Matějovskému bude v den zápasu 42 let, devět měsíců a 13 dní, dosavadního rekordmana brankáře Pepeho Reinu by překonal o více než dva roky. Mezi hráči do pole by byl nejstarší dokonce napříč všemi třemi současnými evropskými soutěžemi včetně Ligy mistrů a Evropské ligy.